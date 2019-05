Gianmarco Onestini/ Il fratello Luca:”Una gieffina è innamorata lui” (GF 16)

Gianmarco Onestini potrebbe aver fatto breccia nel cuore di una concorrente del Grande Fratello 2019 e non si tratta di Guendalina Canessa o dell’ultima eliminata Ivana Icardi. A rivelare questo dettaglio è Luca Onestini durante una recente puntata di Mattino 5, dove si è dichiarato sicuro che qualcuna delle gieffine sia attratta dal fratello. Non ha voluto però fare il nome, anche se ha promesso di svelare il mistero durante una prossima ospitata. Di chi si potrebbe trattare? Impossibile da intuire, visto che quasi tutte le ragazze della Casa sono impegnate dentro o fuori dal reality. L’unico dubbio rimane Erica Piamonte, ormai al secondo tentativo di avere un flirt gieffino. Dopo aver abbandonato le speranze di conquistare Gennaro Lillio, la ragazza si è diretta verso Gaetano Arena e non è escluso che il baffo di Onestini Junior stia intanto facendo il suo effetto. Oppure si tratta di qualcuno di insospettabile?

Gianmarco Onestini: quanti dubbi…

Gianmarco Onestini ha ormai i suoi dubbi su quanto avvenuto durante la scorsa diretta del Grande Fratello 2019, ovvero l’entrata inaspettata di Ivana Icardi ed una sua confessione romantica ancora più sorprendente. Il ragazzo ha rivelato subito dopo in confessionale di non essere del tutto convinto della sincerità di Ivana, ipotesi quotata anche sui social. Nel frattempo riceve ancora delle attenzioni piuttosto piccanti da parte di Guendalina Canessa, che a quanto pare lo avrebbe toccato nelle parti intime in una delle ultime chiacchierate in giardino. Con la scusa di toccare la sdraio, la mano dell’ex di Daniele Interrante potrebbe essere scivolata più del previsto. Mentre gli altri della Casa lo considerano un ragazzo quasi perfetto, permalosità a parte, Gianmarco ha delle chiare idee sul fatto che sia l’indifferenza il male peggiore da cui fuggire. Un consiglio che ha dato ad Erica Piamonte, che invece gli ha suggerito di non prendersela quando qualcuno esce fuori dal seminato. Clicca qui per guardare il video di Gianmarco Onestini e Erica Piamonte.

Continua la sua corsa, ma…

Il Grande Fratello 2019 continua la sua corsa e Gianmarco Onestini deve fare in fretta per salire sul carro del vincitore, prima che il pubblico decida di eliminarlo in un prossimo televoto. Data la presenza di particolari alleanze nella Casa, il fratello di Luca Onestini deve prestare molta attenzione alle amicizie che è riuscito a creare all’interno della Casa. In apparenza sembra tutto tranquillo: i gieffini maschi sembrano adorarlo e non c’è nessuno che lo veda di cattivo occhio. L’unica che finora ha avuto qualcosa da ridire nei suoi confronti è Martina Nasoni, con cui i rapporti sono rimasti piuttosto gelidi. Manca però qualcosa prima che Onestini possa considerarsi salvo da un’eventuale nomination e forse dovrebbe guardarsi le spalle dalle concorrenti donne, che potrebbero decidere di votarlo solo per mantenere intatti interessi che riguardano altri inquilini del loft. Particolare invece l’amicizia di Gianmarco con Gaetano Lillio, che lo spinge fra le altre cose a non scherzare troppo con Mila Suarez. Fra la modella ed il napoletano è tutto finito da tempo, ma Onestini Jr si chiede comunque se all’amico potrebbe dare fastidio vederlo ridere con il suo ex flirt. Se non è lealtà questa…



