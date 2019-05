Giudetti Maria Cristina / La bionda di Sassuolo alla macchina del Tempo (Ciao Darwin)

Giudetti Maria Cristina da Sassuolo è la protagonista della prova ‘La Macchina del Tempo’ di Ciao Darwin. Una sfida che stasera mette a confronto le squadre dei Finti Giovani e dei Nati Vecchi. La concorrente affronta Simone Ilari, che al termine della prova a tema Giappone permette ai suoi di volare a quota 610 punti, contro i 510 dei Finti Giovani. “Complimenti a a entrambi” commenta Paolo Bonolis dopo la prova della Macchina del Tempo. “Ci sono circa cento voti di differenza tra le due squadre” ricorda il conduttore, prima di essere interrotto da Luca Laurenti. Giudetti Maria Cristina e Simone Ilari si congedano, mentre il braccio destro di Bonolis pone alcuni quesiti bizzarri al padrone di casa: “Tu giocavi con Ken? Devo dirti che ci sono rimasto male di una cosa stasera…”. Bonolis dribbla le domande di Laurenti e lancia la pubblicità, in attesa del ritorno in studio per una nuova prova.

Giudetti Maria Cristina, in Giappone per la Macchina del Tempo (Ciao Darwin)

Giudetti Maria Cristina è la bionda esplosiva dei Finti Giovani di Ciao Darwin. La concorrente ha sfidato il milanese Simone Ilari nella prova della macchina del tempo. Di lei non si hanno ancora molte informazioni, ma sui social tutti sono curiosi di scoprire qualcosa in più sul suo conto, soprattutto dopo il suo apporto effervescente alla puntata di stasera. Giudetti Maria Cristina si è presentata in puntata con un vestitino corto, colmo di brillantini e colorato di rosso. La concorrente di Sassuolo ha perso il duello contro Simone Ilari e adesso il divario tra le due squadre si è allungato ulteriormente, con 100 punti che dividono I Finti Giovani e I Nati Vecchi. La cinquantaquattrenne di Sassuolo è tornata ad occupare il suo posto nella tribunetta di Ciao Darwin tra gli applausi del pubblico. Apprezzatissimo il suo look sgargiante che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione.

