Lodo Guenzi/ La trasformazione da cantante a conduttore (Concerto primo maggio)

Al fianco di Ambra Angiolini, il Concerto del Primo Maggio 2019 sarà presentato anche dal leader della band Lo Stato Sociale Lodo Guenzi. La nota kermesse che si terrà a piazza San Giovanni a Roma e ricorderà la festa dei lavoratori sarà dunque guidata dall’artista bolognese, diventato famoso a livello nazionale nel corso degli ultimi anni grazie ad alcuni pezzi di successo. L’annuncio è stato lanciato da entrambi i conduttori, confermati per il secondo anno di fila e capaci di tenere il palco con la loro personalità e brillantezza. Insieme ad Ambra, anche Lodo Guenzi è alla seconda esperienza consecutiva alla guida del prestigioso Concerto del Primo Maggio. Una grande soddisfazione per lui, che è stato molto apprezzato dai telespettatori dello scorso anno grazie ad uno stile molto personale, in grado di rompere gli schemi e di farsi notare per una certa semplicità e originalità. In una recente intervista, Lodo si è detto molto contento di una simile conferma, dichiarando che sul palco romano lui si sente come se fosse a casa sua. Oltre che come conduttore, l’artista è stato presente insieme a Lo Stato Sociale nelle edizioni 2015, 2017 e 2018. Può essere quindi considerato come un vero e proprio habitué a tutti gli effetti.

Lodo Guenzi, Concerto primo maggio: la consacrazione

Nel corso dell’ultimo anno, Lodo Guenzi è balzato agli onori delle cronache per diverse motivazioni oltre che per il Concerto del primo maggio. La sua consacrazione è arrivata con il secondo posto al Festival di Sanremo 2018 del suo gruppo, con il celebre brano Una vita in vacanza. Forse anche grazie a questo grande successo di vendite, Lodo è stato selezionato in qualità di giudice per l’edizione scorsa di X Factor, il noto talent show di Sky, in sostituzione dell’esclusa Asia Argento. In particolare, il cantante proveniente dalla scena indie è stato criticato da una fetta di pubblico del programma a causa della sua indecisione riguardo ad alcune sfide. Ad oggi, ancora non si sa se Guenzi sarà confermato per la prossima edizione della trasmissione. Lo stesso artista ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di restare tra i quattro giurati, ma comunque ha ostentato una certa tranquillità e si dimostra sempre sicuro del fatto suo.

