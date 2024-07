Boomerissima, anticipazioni puntata 27 luglio 2024 in replica su Rai 1: chi sono gli ospiti

Questa sera 27 luglio 2024, in prima serata su Rai 1, va in onda Boomerissima. Si tratta della replica della seconda puntata dell’edizione dello scorso anno, andata in onda il 7 novembre 2023 su Rai 2, che ha visto ancora una volta scontrarsi due generazioni: i Boomer e i Millennial. Alla conduzione c’è come sempre lei, Alessia Marcuzzi, pronta anche a mettersi in gioco esibendosi in prima persona.

Ma quali sono le squadre che si sfideranno in questa puntata? Nella replica del 27 luglio si sfideranno per i Boomer: Francesco Arca, Cristina D’Avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni. Dall’altra parte ci sono invece i Millennial, rappresentanti della generazione più giovane, composta da: Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni.

Boomerissima in replica su Rai 1: Cristiano Malgioglio ospite speciale

La puntata di Boomerissima del 7 novembre ha riservato molte sorprese al pubblico. Tra gli ospiti, è apparso Cristiano Malgioglio, protagonista della categoria “Mito”, che ha regalato momenti di grande emozione ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Inoltre, una star internazionale si è collegata in diretta con Alessia Marcuzzi, svelando aneddoti e curiosità che hanno coinvolto tutti i presenti in studio e a casa.

Come sempre, nel corso della puntata di Boomerissima in onda questa sera in replica, non mancherà una serie di giochi e sfide divertenti, che mettono alla prova la conoscenza dei concorrenti su musica, cinema, televisione e cultura pop. Dalle canzoni più iconiche degli anni ’80 ai meme più virali del momento, il programma conquista e coinvolgere il pubblico, adattandosi perfettamente a tutte le età. Ricordiamo che tutte le puntate di Boomerissima sono già disponibili su Raiplay, la piattaforma streaming della Rai.