Lucas Peracchi, video scherzo Le Iene/ Da complice a vittima di Mercedesz Henger

Lucas Peracchi da complice a vittima dello scherzo de Le Iene: giornata particolarmente turbolenta per l’ex tronista, finito nella rete della trasmissione in onda su Italia 1 e della fidanzata Mercedesz Henger. Peracchi pensava infatti di fare uno scherzo alla compagna, ma ha invece dovuto fare i conti con un doppio tradimento: voleva infatti tendere una trappola a Mercedesz con la scusa di un tradimento per vedere come avrebbe reagito, ma in breve tempo si è ritrovato a recitare il ruolo della vittima e la reazione è stata particolarmente veemente. Dopo un litigio, i due si ritrovano in un hotel e la Henger gli rivela di avere già un altro uomo e che in fondo il tradimento di Lucas non poteva che essere un bene.

LUCAS PERACCHI, VIDEO SCHERZO LE IENE: DA COMPLICE A VITTIMA

Come dicevamo, Lucas Peracchi non l’ha presa per niente bene, tanto da prendere a pugni una porta e farsi male a una mano. Mercedesz lo intorta alla perfezione: «Era da tempo che le cose non andavano. Sappiamo benissimo che non andavano, Luca. Non è un problema. E’ da un po’ di tempo che anche io ho una persona: non è un problema perchè è da un po’ di tempo che ho un’altra persona. Quasi quasi era un sollievo averti visto oggi…». E aggiunge poco dopo: «Alla fine si vede che entrambi cercavamo altre cose. Mi dispiace». Peracchi prova a spiegarle che il suo era uno scherzo, chiedendo spiegazioni, ma Mercedesz è netta: «Luca, non mi interessa: ti sto dicendo che ho un’altra persona». L’uomo è una furia, prende e se ne va: arriveranno Le Iene a svelargli che è tutto uno scherzo… Clicca qui per vedere il video dello scherzo.

