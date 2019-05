MENTRE ERO VIA, FICTION/ Anticipazioni e news ultima puntata 9 maggio 2019

MENTRE ERO VIA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

L’ultima puntata della fiction Mentre ero via andrà in onda giovedì prossimo su Rai 1 e le prime anticipazioni dicono che Monica, dopo quello che le ha raccontato Riccardo alla villa al lago e i ricordi che ha avuto proprio in quel momento, si convincerà di essere responsabile della morte del marito e di Marco. La donna verrà quindi sommersa dai sensi di colpa, tanto che dirà al suocero che aveva ragione sul suo conto, visto che lui la riteneva responsabile di quanto accaduto a Gianluca. Monica non può neanche dire la verità su quello che ha scoperto perché Riccardo le fa capire che altrimenti il prezzo verrà pagato anche da lei e dai suoi figli. Inevitabilmente tutta questa situazione si ripercuoterà sul rapporto tra Monica e Stefano.

UN ALTRO INGANNO DI RICCARDO?

Monica, infatti, ammetterà a De Angelis di essere una manipolatrice come lui aveva d’altronde sospettato. Forse sceglierà questa via dolorosa, perché destinata a mettere fine alla loro storia, ma più semplice che dover dire a Stefano di aver ingannato Marco e di essere responsabile della sua morte. Resta da capire se l’uomo si fermerà alle parole di Monica o vorrà andare più a fondo. Mentre le cose tra i loro genitori non vanno bene, Rocco e Sara vivono invece un momento felice. In tutto questo resta da capire se quel che ha ricordato Monica è realmente accaduto o se non si tratta di una suggestione arrivatagli dalle parole di Riccardo. Del resto il cognato ha già cercato di ingannarla, facendole conoscere un finto De Vincenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA