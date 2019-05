Mila Suarez eliminata?/ Flirt con Gennaro giunto alla fine (Grande Fratello 16)

Mila Suarez sembra arrivata ad un punto morto al Grande Fratello 2019, almeno per quanto riguarda il suo flirt con Gennaro Lillio. La più contestata della Casa non ha avuto modo di riallacciare i rapporti con gli altri concorrenti, con cui non è riuscita mai a trovarsi bene. Purtroppo l’uscita di Alberico Lemme non gioca a favore della modella marocchina, che si ritrova così a poter interagire per lo più solo con Gennaro. Distanti dagli occhi indiscreti, i due hanno impegnato il fine settimana a discutere e valutare il loro rapporto, concludendo ancora una volta che non sono fatti l’uno per l’altra. Un discorso già affrontato più volte fin dall’inizio del reality: sarà la volta definitiva? Ci sono grosse probabilità che la loro storia venga interrotta anche per un altro motivo, visto che la Suarez si trova in nomination e potrebbe dover abbandonare il gioco.

Mila Suarez, vittima di bullismo? Le accuse di Sabrina a Francesca De André

Mila Suarez vittima di bullismo? E’ quanto si stanno chiedendo i fan del Grande Fratello 2019 dopo aver scoperto appena ieri che un’amica della modella ha deciso di denunciare Francesca De Andrè. La figlia di Cristiano è finita spesso al centro delle polemiche sui social, per via di quel suo carattere aggressivo e senza freni che la spinge ad alzare i toni e superare diversi limiti. Una certa Sabrina infatti ha pubblicato un post sui social puntando il dito contro Francesca, che in diverse occasioni si sarebbe resa protagonista di “un vero e proprio massacro a livello pubblico”. Dalla sua parte diversi spettatori, che hanno chiesto ancora una volta a Barbara d’Urso di prendere seri provvedimenti contro la ragazza. Non è la prima volta che Sabrina si scaglia contro la gieffina in difesa dell’amica, svelando di aver chiesto l’intervento di un legale per tutelare Mila. Il motivo dei dissapori del gruppo di concorrenti nei confronti della Suarez sarebbe da ricondurre, ai suoi occhi, proprio alle parole della De Andrè ed alla sua abilità nel coalizzare tutti contro l’attuale nemica.

Anche Gennaro Lillio e Cristian Imparato contro Mila Suarez

La concorrente del Grande Fratello 2019 ha dato segnali di cedimento negli ultimi giorni, non nascondendo un forte desiderio di abbandonare il gioco. L’aria nella Casa è diventata insopportabile, tanto che durante una cena piuttosto tranquilla, ha sbottato rompendo piatti e bicchieri. Francesca De Andrè ne ha subito approfittato per criticarla, vedendo in quella esplosione un chiaro tentativo di attirare le telecamere. Enrico Contarin ha convinto la Suarez a chiedere scusa, ma ormai la modella viene criticata anche da Gennaro Lillio e Cristian Imparato, che finora hanno cercato di mantenere un atteggiamento neutrale. “Lei si è costruita ormai sta roba qua”, dice il cantante ipotizzando che la Suarez stia passando per vittima solo perché non riesce a gestire il disagio che sta provando nel loft. Clicca qui per guardare il video su Mila Suarez.



