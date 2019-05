Perchè Squadre Bianca e Blu non ci sono più al serale di Amici 2019?

Amici 2019, le Squadre Bianca e Blu lasciano il posto al tutti contro tutti

Cosa accadrà nella nuova puntata di Amici 18? La semifinale si avvicina e, in vista della conclusione di questo lungo percorso, Maria De Filippi ha deciso di smuovere un po’ le carte in tavola. Col promo di anteprima che sta andando in onda nelle ultime ore, scopriamo che le due squadre, quella bianca e quella blu, verranno abolite a partire della prossima puntata. Sabato in diretta, i ragazzi non saranno quindi divisi in squadre ma saranno in gara in un tutti contro tutti. Nessuno è salvo e tutti rischiano nella nuova diretta di Amici 2019. Ma non è l’unica novità di questa nuova puntata che, ricordiamo, anticipa la semifinale. In studio non ci sarà Loredana Berté ma una nuova commissione di giudici speciali che, a quanto pare, escluderà i professori dal giudizio.

Arriva la commissione speciale: sostituirà professori e super giudici

Maria De Filippi taglia quindi corto e preferisce eliminare ogni tipo di polemica nata in queste ultime settimane a causa dei professori da una parte e di Loredana Berté dall’altra. A giudicare gli allievi di Amici 2019 sarà quindi una commissione speciale composta da Gerry Scotti, Emma Marrone e Mara Venier. Ospite di questa puntata anche Raffaella Carrà che “ricambia il favore” dalla De Filippi, partecipando al suo show in prima serata. Tutti contro tutti, quindi, nella nuova puntata del serale di Amici 18, che spiega anche l’addio dei due direttori artistici – Ricky Martin e Vittorio Grigolo – della scorsa settimana. Chi lascerà la scuola a un passo dalla fine e chi, invece, conquisterà la semifinale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA