Amici, pace fatta tra Stefano De Martino e Marcello Stacchetta dopo le stoccate? L’incontro e com’è andata

Stefano De Martino è ormai uno dei nuovi volti della Rai che presto debutterà nell’access prime time con la nuova edizione di Affari Tuoi. Artisticamente, però, è nato ad Amici di Maria De Filippi, è stato un allievo di ballo nell’edizione del 2009 e per anni ha condotto la striscia pomeridiana del talent con l’amico e collega Marcello Sacchetta. I due sono diventati grandi amici e in diverse occasione hanno speso belle parole l’uno per l’altro. Sacchetta in un’intervista di qualche anno fa aveva rivelato: “Lavorare con Stefano è semplicissimo perché siamo grandi amici. Tra noi c’è tanta sintonia e ci capiamo solo con uno sguardo. Siamo complici e molto affini, siamo molto felici di condividere questa avventura”.

Stefano De Martino: "Io e Belen Rodriguez? Ecco come sono oggi i rapporti"/ "Ho sentito Maria De Filippi e…"

Nell’aprile scorso, tuttavia, è arrivata l’inaspettata frecciata di Marcello Sacchetta a Stefano De Martino che lasciava intendere la fine dello loro amicizia. Nel dettaglio, rispondendo a degli ask su Instagram ha dichiarato di non sentire più Stefano De Martino: “Se con Stefano siamo sempre amici? Diciamo che io l’ho chiamato più volte, lui non mi ha più risposto e così ho smesso anche di chiamarlo. Quindi vedremo se siamo ancora amici, vi terrò aggiornati. Con Elena D’Amario? Con lei siamo ancora amici e siamo come due fratelli”. Adesso però c’è stata la svolta, la famosa chiamata è arrivata, perché Stefano De Martino e Marcello Sacchetta si sono rivisti ed hanno fatto pace. Quest’ultimo ha condiviso uno scatto insieme a Stefano De Martino con la didascalia ironica, in riferimento alla sua nuova avventura televisiba: “E mo so Affari Tuoi“.

Stefano De Martino su Affari Tuoi: "Era l'unico quiz che potevo fare"/ "Nonna mi ha insegnato a fare tv"

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sono di nuovo ‘Amici’: cos’è successo tra i due

Dopo che è esploso un caso, in realtà, Marcello Sacchetta si era spiegato meglio a Nuovo Tv: “Sono stato frainteso. Volevo dire che io e Stefano siamo sempre stati molto amici, c’è sempre stato un rapporto come tra due fratelli e ci sentivamo praticamente tutti i giorni. Oggi le cose non sono più come prima per motivi ovvi, lui sta facendo una carriera strepitosa ed è impegnatissimo con il lavoro. Anche io sto facendo molte cose, ma visto che do un valore molto importante agli amici trovo sempre lo spazio per restare in contatto. Sono certo però che quando potrà si farà sentire. Però attendo che sia lui a chiamarmi. Di lui mi manca la condivisione quotidiana delle nostre vita, ma so che è davvero tanto impegnato“. Ora pare che Stefano De Martino il tempo e la voglia per incontrare Marcello Sacchetta l’ha trovato.

Belen Rodriguez ancora single dopo Angelo Edoardo Galvano/ Il retroscena: “Tutta colpa di De Martino”