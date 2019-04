Rudy Zerbi imita John Travolta ad Amici/ Video: “La figura di m*rda più grande..”

Nella quinta puntata del serale di Amici 18 c’è tempo anche per il divertimento e per una scenetta molto simpatica che vede come protagonista Rudy Zerbi. È Maria De Filippi a chiamarlo in causa e a quasi trascinarlo al centro dello studio, dove lo attende con una giacca di pelle e una parrucca. Il prof di Amici si chiede il perché di questa richiesta e, soprattutto, cosa vuole che faccia ed ecco che Maria De Filippi manda in onda un filmato. Si tratta di una scena tratta dal film “La febbre del sabato sera” con protagonista John Travolta che è in studio. La scena vede John intento a passeggiare per strada con la sua camminata cult. A Rudy, quindi, il compito di vestire i suoi panni, indossare la parrucca e replicare quella famosa camminata.

Rudy Zerbi imita John Travolta ma…

“È la figura più di m*rda della mia vita!” esordisce Rudy Zerbi, al centro dello studio di Amici 18, intento ad indossare giubbotto di pelle e parrucca. Rudy, però, non è da solo. Maria De Filippi chiama al suo fianco John Travolta: quale maestro migliore se non lui? L’attore gli mostra il modo di camminare e successivamente anche il ballo de “La febbre del sabato sera” e scatena il pubblico quando mostra come le sue doti di ballerino siano ancora quelle di allora. Rudy viene “umiliato” da John Travolta che balla al suo fianco. La scena però è molto divertente e coinvolge anche i professori che non possono fare a meno di sorridere della performance e dell’imitazione ben poco riuscita di Rudy Zerbi. (Clicca qui per il video)

