Tre Allegri Ragazzi Morti/ Video, la band prova a sbancare (Primo maggio Taranto)

I TARM (Tre Allegri Ragazzi morti) sono una band di Pordenone che s esibirà al Concerto di Taranto del Primo maggio. Questa si è formata nel 1994 grazie all’iniziativa di un chitarrista del genere punk rock italiano degli anni ’70, Davide Toffolo. I restanti componenti del gruppo musicale sono il bassista Stefano Muzzin (successivamente sostituito da Enrico Molteni) e il batterista Luca Masseroni. Inizialmente i Tre Allegri Ragazzi Morti si sono auto-prodotti per ben tre dischi, che sono stati in ordine di uscita Mondo Naif, Allegro Pogo Morto e Si Parte; questi però non hanno regalato alla band di Pordenone il successo desiderato, nonostante però una semplice riedizione live del 1997 di alcuni brani già presenti in essi raccolti nel primo LP pubblicato dai tre giovani regalò loro la possibilità di collaborare con l’etichetta discografica BMG Ricordi per il successivo Mostri e Normali. In realtà però la band dopo pochi anni ha aperto una propria etichetta discografica, la Tempesta Dischi e dal 2000 in poi ha fatto uscire ben tredici dischi: Il principe in bicicletta, EP, La Testa indipendente, Le origini, Il sogno del gorilla bianco, La seconda rivoluzione sessuale, Les 7 vies du chat, Primitivi del futuro, Primitivi del dub, Nel giardino dei fantasmi, Il fantastico introvabile live Bootleg, Quando eravamo swing e Inumani, dal 2000 al 2016.

Tre Allegri Ragazzi morti, Concerto di Taranto: Il Sindacato dei sogni

L’ultimo album dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ospiti al Concerto di Taranto, è stato pubblicato il 25 gennaio 2019 e si intitola Il sindacato dei sogni; esso contiene dieci tracce che sono state presentate al pubblico nel tour invernale appena terminato e saranno portate ancora in giro per l’Italia a partire dal primo maggio col tour estivo della band, che si aprirà appunto col concerto a Taranto per la manifestazione Uno Maggio Libero e Pensante (ricordiamo a titolo gratuito), per poi proseguire fino a Settembre tra Ortigia, Cagliari, Olgiate Molgora, Romano di Lombardia, Legnago, Perugia, Padova, Vialfrè, Platania, Brescia, Modena e Milano. Insomma, per gli amanti del rock, punk, dub e folk italiano i Tre Allegri Ragazzi Morti rappresentano una conferma da tanti anni a questa parte e il primo maggio renderanno giustizia a tutti i lavoratori con la loro energia sul palco di Taranto, insieme ai numerosi artisti scelti dalla confermata direzione artistica di Michele Riondino, Roy Paci e Diodato.

Video, Tre Allegri Ragazzi “Bengala”





