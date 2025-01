Chi è Cinzia la mamma di Pamela Petrarolo: la speciale sorpresa al Grande Fratello

Questa sera Pamela Petrarolo sarà la grande protagonista della puntata del Grande Fratello 2024, dopo il ritiro e poi il conseguente ritorno in gioco, la gieffina riceverà una serie di sorprese questa sera lunedì 20 gennaio 2025 in prima serata su Canale Cinque. La mamma di Pamela Petrarolo, la signora Cinzia, entrerà nella casa per una sorpresa alla figlia, che dopo aver riabbracciato i suoi compagni nel reality potrà ritrovare alcuni dei suoi affetti.

Pamela Petrarolo più volte ha commentato lo speciale legame con la madre, in una di queste occasioni lo ha fatto sui social con una dedica per la madre nel giorno del suo 61esimo compleanno: “Ci metterei la firma per arrivare a 61 anni come lei” ha detto postando uno scatto della madre in grande forma. E questa sera l’incontro tra le due sicuramente diventerà uno dei più commentati anche sui canali social ufficiali del Grande Fratello.

Pamela Petrarolo e la dedica per la mamma Cinzia sui social

Un affetto infinito unisce da sempre l’attuale concorrente del Grande Fratello 2024 Pamela Petrarolo e la madre Cinzia, con la concorrente del reality che qualche tempo fa si è lasciata andare sui social a una speciale dedica nei confronti della mamma. “Ti auguro tutto quello che di più bello c’è” il messaggio dolce dell’ex Non è la Rai per la mamma che questa sera vedremo in prima serata al Grande Fratello.

Entrambe sono state unite anche nel dolore, con Pamela Petrarolo che ha perso qualche anno fa in maniera prematura il fratello Manuel, un lutto che ha ovviamente stravolto la vita di tutta la famiglia e che questa sera sarà oggetto di discussione nel corso della puntata del Grande Fratello 2024. E il pubblico invece potrà godersi da vicino la grande somiglianza di Pamela con la mamma Cinzia.

