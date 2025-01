Pamela Petrarolo e il rimpianto Sanremo: “Potevo partecipare al Festival”

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2024, Pamela Petrarolo è una delle gieffine che si sta mettendo maggiormente in gioco. L’ex volto di Non è la Rai, che ha iniziato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia con Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, dopo aver abbandonato per qualche giorno il format ha deciso di farci ritorno e riprendere il cammino nel reality. Non tutti sanno che in passato la showgirl e cantante avrebbe potuto partecipare anche al Festival di Sanremo, come confessato da lei stessa nel corso di una intervista:

Anna Pettinelli: "Amicizia tra Stefania Orlando e Eva Grimaldi è sfilacciata"/ "Non c'è modo di recuperare…"

“Volevo provare a incidere un disco inedito e per poter andare a Sanremo. Purtroppo questo disco non è mai stato realizzato per il semplice motivo che non sentivo miei i pezzi che venivano scritti per me” ha rivelato in una intervista concessa al sito NonèlaRai ammettendo con rammarico di non essere riuscita in questa impresa.

Perchè Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno litigato al Grande Fratello 2024?/ “E’ inaccettabile…”

Pamela Petrarolo e la malattia: cosa le è accaduto

La celebre showgirl ed ex Non è la Rai nel corso della sua esperienza al Grande Fratello non ha mai fatto mistero della sua malattia, con la quale in passato si è ritrovata a fare i conti. Pamela Petrarolo, da giovanissima, fu colpita da una peritonite che non venne letta in tempo dai medici e che quindi portò a delle ripercussioni e un aggravamento della situazione, anche se fortunatamente:

“Oggi sono molto felice, ringrazio la vita che mi ha dato la possibilità di raggiungere tutti i miei sogni, ma ne ho molti altri” ha raccontato Pamela Petrarolo ammettendo di essere riuscita ad avere la meglio sulla patologia con la quale ha fatto i conti. Una malattia che fortunatamente fa parte solamente del passato e dalla quale Pamela Petrarolo è ripartita con grande voglia di vivere e migliorarsi, pensando a lasciarsi alle spalle i problemi.

Eliminato Grande Fratello, 24a puntata: chi è?/ Pronostico televoto: a sorpresa rischia Eva Grimaldi