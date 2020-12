Cinzia Primatesta, moglie Antontino Cannavacciuolo/ “Lei è il mio tutto”

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, questa è la frase che si dice spesso ma che possiamo sicuramente utilizzare quando si parla di Cinzia Primatesta, moglie di Antonino Cannavacciuolo. Lui stesso ha più volte avuto occasione di sottolineare l’importante della moglie nella sua vita e non solo in quella privata ma anche in quella professionale visto che lei è una manager di successo nel campo della ristorazione. Una donna determinata, caparbia e sempre pronta a buttarsi nella mischia proprio come fa il marito e se lei lo fa con i numeri e le manovre, lui lo fa dietro ai fornelli e con la creatività dando vita ad un connubio perfetto e per questo il nostro chef sembra cos emozionato quando parla di lei e innamorato. In un primo momento i due si sono concentrati sul lancio di Villa Crespi e solo dopo a mettere insieme la famiglia con l’arrivo dei loro figli.

Cinzia Primatesta, moglie Antontino Cannavacciuolo, chi è?

Ma chi è Cinzia Primatesta? Oltre ad essere “il tutto” di Antonino Cannavacciuolo, è figlia di imprenditori dell’hotellerie. Classe 1977, nata a Omegna, sul lago d’Orta, la Primatesta ha conosciuto lo chef nel lontano 1995 e quello che era un rapporto professionale si è poi trasformato in uno sentimentale. Lo chef campano ha iniziato a lavorare per uno degli hotel di Cinzia, e qualche anno dopo, nel 1997, i due annunciano il loro fidanzamento ufficiale. Insieme acquistano Villa Crespi e lo rendono il ristorante stellato che è oggi ottenendo la prima e la seconda stella. In mezzo è arrivato il matrimonio, nel 1999, e nel 2007 arriva la loro primogenita Elisa e nel 2012 Andrea. Molto spesso lui parla della moglie commosso ed emozionato, lo farà anche in questa edizione di Masterchef al via questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA