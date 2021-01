Cinzia Tani/ “Molestata da un fotografo a 18 anni: mi sbattè sul divano e…”

Clamorosa rivelazione nel corso della puntata di oggi, martedì 12 gennaio 2021, di “Storie italiane”, in onda su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele. L’ospite Cinzia Tani, da tempo inserita nel mondo della comunicazione, della tv e della radio, ha reso noto di avere subìto delle molestie in età giovanissima, quando aveva 18-19 anni. La donna ha raccontato che all’epoca decise di farsi immortalare da un fotografo professionista (oggi molto famoso), con il quale aveva stretto amicizia, e che questi subito si dimostrò molto gentile, disponibile, dolce ed educato con lei. Appena arrivata nello studio, però, l’uomo le chiese di spogliarsi un po’, “ma io non volevo”. A quel punto, compresa la situazione, il fotografo è passato ai fatti, mettendole le mani addosso, cercando di spogliarla, sbattendola sul divano e lasciando completamente perdere il discorso connesso a quello che oggi definiremmo shooting. “Sono riuscita a scappare, me ne sono andata con la maglietta tirata su, una scarpa sì e una no. Non l’ho mai detto a nessuno e sono la prima a comprendere la paura delle ragazze che non denunciano per paura di essere giudicate”. Cinzia Tani ha ammesso di non averne parlato neppure con sua madre: “Avevo un bel rapporto con lei, ma sapevo che non avrebbe approvato la mia decisione di farmi fotografare”.

