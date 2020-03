Cio “Prematuro rinviare Olimpiadi Tokyo 2020″/ Parla Bach: “valutiamo vari scenari”

In queste settimane così complesse dove l’espandersi e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus ha costretto lo sport mondiale a fermarsi e non solo, ecco che per il momento nel calendario ufficiale, l’unico grande evento che sta resistendo in agenda, sono le Olimpiadi di Tokyo 2020, per il momento ancora fissate per il prossimo 24 luglio. Per il momento il Cio sta proseguendo il proprio lavoro di preparazione al grande evento secondo scadenza stabilite, ma non sono poche le incertezze che gravano su questa edizione nipponica, come le voci di critica e allarme che arrivano da più parti sull’esigenza dello stop alla manifestazione a cinque cerchi. In tal senso stanno avendo grandissima risonanza le ultime parole di Thomas Bach, presidente del Cio, che intervistato dal New York Times ha affermato che “per noi non sarebbe responsabile oggi e sarebbe prematuro partire da speculazioni e prendere una decisione” sul rinvio o la cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

OLIMPIADI TOKYO 2020, BACH: VALUTIAMO VARI SCENARI

Di fatto dunque per il Cio la cancellazione delle Olimpiadi di Toto 2020 al momento non sarebbe in agenda: una posizione forte in questo momento di totale allarme globale, che però nelle dichiarazioni allo stesso Bach, non sarebbe irragionevole. Il presidente del Cio nella lunga intervista ha ribadito con forza la volontà e la preoccupazione di presentare la salute di partecipanti e pubblico, ma pure che: “Ma nessuno può dire quali saranno gli sviluppi domani, fra un mese o fra oltre quattro mesi”. Insomma pare che nel Comitato Olimpico Internazionale al momento prevalga una posizione attendista e meno allarmista sugli sviluppi della pandemia da Cornavirus: “Ci sono diverse previsioni, per questo facciamo affidamento sulla nostra task force che include l’Oms, che ci sta dicendo che è troppo presto per prendere una decisione. Allo stesso tempo stiamo monitorando da vicino quello che sta succedendo”. Dichiarazioni che si scontrano con il caos che sta vivendo il mondo dello sport e non solo: in ogni caso le prossime settimane si annunceranno bollenti.



