Chi è Ciro, il papà di Luca Gaudiano morto per un tumore al cervello

‘Polvere da sparo’, la canzone che ha portato Luca Gaudiano al successo, e con la quale ha vinto Sanremo Giovani nel 2021, è dedicata al suo papà Ciro. L’uomo è morto dopo una lotta estenuante contro un tumore al cervello durata tre anni. Una perdita gravissima per Gaudiano, che in suo padre ha sempre trovato anche il primo sostenitore per il suo percorso musicale. In un’intervista a Avvenire.it, il cantante ha spiegato come la canzone dedicata a papà Ciro sia nata proprio poche ore dopo la sua morte.

“Questo brano l’ho scritto la mattina dopo la notte in cui è morto mio padre, il 28 marzo del 2019 – ha rivelato l’artista -. Mi sono addormentato sul treno che mi portava a Milano per degli impegni improrogabili. Quando mi sono svegliato sono nate le due prime frasi della canzone: ‘ho dormito un tot / non sto ancora meglio, / ma per un po’ ho dimenticato tutto’. Nella musica c’è rabbia, data anche dalla mia impostazione vocale rock, ma anche speranza“. La morte di Ciro, il papà di Gaudiano, è una ferita ancora aperta, che il cantante cerca di sanare anche attraverso la fede. Oggi si definisce “un reduce di guerra salvato dalla musica”.