Luca Gaudiano, chi è il cantante e vita privata

Tra gli ospiti della nuova puntata da La Volta Buona c’è Luca Gaudiano, cantautore che si è fatto conoscere dal pubblico italiano nel 2021, anno in cui ha vinto Sanremo Giovani. Luca ha 33 anni e un grande amore per la musica, passione che coltiva sin da giovanissimo e che lo ha portato a calcare palcoscenici molto importanti. Oltre a Sanremo, Gaudiano, lo scorso anno, ha partecipato a Tale e Quale show di Carlo Conti e l’ha vinto. Parlando di vita privata, le ultime notizie svelerebbero che la fidanzata si chiamerebbe Jessica Lorusso, ma al momento non sappiamo se i due stanno ancora insieme.

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani 2021, Gaudiano non ha però avuto il successo sperato. Lui stesso, ai microfoni di Fanpage, ha raccontato: “Sanremo è una parola che mi suscita sia felicità che incertezza. All’inizio i dicevo: ‘Caz*o, sono l’unico che ha vinto Sanremo Giovani e che non riesce a tornare sul palco del Teatro Ariston!’. Un po’ mi colpevolizzavo di questa cosa qui.” Il cantante però ha trovato altri sbocchi in cui esprimere il suo talento: “Adesso penso che ho delle cose da dire e dei canali espressivi che sono la canzone d’autore, la tv e il teatro.” E infatti è tra i protagonisti del musical West Side Story.