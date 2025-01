Ad un anno dalla triste scomparsa, La Volta Buona di Caterina Balivo ha oggi ricordato l’immensa Sandra Milo in compagnia del figlio, Ciro De Lollis. L’uomo ha sempre celebrato il rapporto con la mamma, una donna speciale non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto affettivo. Lui, a differenza dell’attrice, non ha vissuto da protagonista il mondo dello spettacolo preferendo una vita defilata rispetto alla notorietà tipica dello showbiz. Il suo nome non è però nuovo agli appassionati non solo in quanto figlio di Sandra Milo ma anche per un evento che ai tempi destò particolare scalpore. “Ciro ha avuto un incidente”, queste le parole che durante una diretta televisiva spezzarono il cuore dell’attrice che, inconsapevole del fatto che fosse uno scherzo di cattivo gusto, pensò davvero che qualcosa di grave fosse accaduto a suo figlio Ciro De Lollis.

Fortunatamente – come anticipato – Ciro De Lollis non è stato vittima di alcun incidente; fu tutto frutto di uno scherzo telefonico ai danni di Sandra Milo, un gesto di cattivo gusto e che lei stessa ha condannato nel tempo. L’attrice aveva un rapporto speciale con il figlio e quella notizia, ovviamente, non poteva non sconvolgere; insomma, il peggior scherzo che si potesse fare a Sandra Milo alludendo ad un falso incidente ai danni di suo figlio Ciro De Lollis.