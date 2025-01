Lo scorso anno, il 29 gennaio, moriva una delle icone del cinema italiano: Sandra Milo. All’età di 90 anni, dopo una vita piena sia d’amore che di esperienze di vita e lavorative, la bionda diva si è spenta “serenamente nel proprio letto, circondata dall’affetto dei suoi cari”. Questa è stata la testimonianza di Pierluigi Diaco in diretta a BellaMà dopo la morte di Milo. Ma cosa ha causato la sua dipartita?

Com’è morta Sandra Milo, colpita da un tumore ai polmoni: “Era incurabile”

Sandra Milo era gravemente malata. La celebre attrice, durante alcuni esami di routine a cui si era sottoposta in previsione di un’operazione all’anca, ha scoperto di avere un tumore ai polmoni in stadio avanzato. La malattia aveva infatti sviluppato delle metastasi al cervello, che non hanno dato scampo alla donna. Inizialmente, sono stati dati all’attrice sei mesi di vita, ma Sandra è morto dopo soli tre mesi dalla scoperta della malattia. “Era un tumore incurabile. Ci hanno dato 3 mesi, massimo 6. Il tumore ha poi attaccato il cervello”, ha raccontato successivamente la figlia Azzurra De Lollis.