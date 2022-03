Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e figlio” Pechino Express 2022/ Sono i favoriti…

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara pronti a stupire ancora a Pechino Express 2022

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara, Padre e figlio, hanno dato filo da torcere a Madre e Figlia. Nella prima puntata di Pechino Express 2022, Ciro e Giovambattista sono partiti in sordina ma poi hanno dimostrato di avere la stoffa dei campioni. Hanno potuto accedere alla prova immunità assieme agli Sciacalli e a Madre e figlia. A vincere sono state queste ultime che hanno conquistato la tappa successiva. Nella classifica finale, Padre e Figlio hanno avuto una bella sorpresa. Sono riusciti ad approdare al terzo posto incassando complimenti da parte del pubblico a casa. Sui social sono in tanti a fare il tifo per loro. Ciro e Giambattista Ferrara appaiono dinamici, sprint e regalano anche momenti ironici. C’è chi spera già in una loro vittoria anche se la strada è ancora lunga. Nel corso della presentazione, Ciro tira fuori la sua grinta: “Voglio vincere, se perdo so già con chi prendermela”. L’ex bandiera della Juventus, dove ha giocato per 11 stagioni e il suo terzogenito, il figlio diciannovenne Giovambattista, come avevano promesso alla vigilia hanno mostrato di avere le carte in regola per giocarsi la vittoria finale.

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio a Pechino Express 2022/ Hanno già fatto un record!

Nel corso della prima puntata di “Pechino Express 2022” Padre e figlio sono riusciti a vincere una delle sfide della prima prova di immunità che consisteva nel recuperare nel minor tempo possibile il maggior numeri di ingredienti, battendo la squadra degli Sciacalli, Aurora Leone e Fru. I Ferrara hanno dimostrato di essere affiatati e competitivi. Cercheranno di andare a caccia dei successi nelle prossime tappe per vincere il premio e devolvere i 5.000 euro in beneficenza alle associazioni del luogo.

Pechino Express 2022, Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara “Padre e figlio” ambiscono alla vittoria

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio, sono amati dal pubblico. In un’intervista al sito Rumors.it i due hanno ammesso però di aver incontrato delle difficoltà. Ciro ha spiegato che proprio in quei momenti è stato importante compensare le mancanze dell’altro: “C’è stato uno scambio. Abbiamo fatto un programma insieme per questo motivo, perché ognuno compensasse le mancanze dell’altro. Questo è stato fondamentale. Anche uno più esperto come me qualche difficoltà l’ha incontrata. Abbiamo cercato di affrontarle insieme. Ognuno si appoggiava all’altro o cercava di non far capire all’altro lo stato d’animo”. L’ex calciatore non ha nascosto di avere tantissime aspettative da ciò che può imparare dalla partecipazione a Pechino Express 2022.

In una recente intervista rilasciata prima di partire Ciro Ferrara si è detto entusiasta dell’opportunità che gli è stata proposta, ma soprattutto è felice di avere al suo fianco il figlio Giovambattista, appena ventenne: “Per noi Pechino Express 2022 rappresenterà sì un viaggio fisico, esploreremo il concetto di avventura e di ignoto. Ma sarà anche un’eccezionale opportunità di costruire un nostro viaggio, mentale e privato, di potenziare la sinergia genitore-figlio. Tanto abbiamo da imparare dal mondo, quanto l’uno dall’altro. Sarà un itinerario tonificante in tutti i sensi, una sfida giocata a più livelli. Tra squadre, oltre che individuale. Se per sbaglio capitasse pure di vincere”, ha dichiarato.











