Ciro Ferrara/ Video, cambio di vita per l’ex calciatore? (Amici Celebrities)

Orgoglioso della sua maglia Bianca l’ex calciatore Ciro Ferrara, già pronto per iniziare la sua nuova avventura in tv. Da oggi, sabato 21 settembre 2019, sarà fra i concorrenti di Amici Celebrities e avrà modo di mostrare le proprie qualità sul campo nel tentativo di ottenere la vittoria finale. Diversi volti noti dello sport e del piccolo schermo hanno scelto di supportarlo con emoji e brevi commenti lasciati sull’ultimo post pubblicato, dove lo vediamo indossare la fatidica maglia bianco candido. Auguri da parte di Gabriele Parpiglia, applausi e cuori dalla iena Nicola Savino, un doppio bacio da Bianca Atzei e Pamela Camassa e molti altri ancora. Clicca qui per guardare la foto di Ciro Ferrara. Le gag intanto sono già iniziate, come rivela il profilo ufficiale del talent. Ciro ha infatti organizzato uno scherzo ai danni di Giordana Angi, coach della sua squadra, facendole credere di aver ricevuto una telefonata dalla fidanzata gelosa. Il tutto avviene durante le prove: la Angi svela di aver trascorso tutto il tempo con l’ex calciatore, per preparare un brano di Mia Martini. La finta fidanzata però ha ricevuto una segnalazione da un’amica, che le ha rivelato di averlo visto altrove. Clicca qui per guardare lo scherzo di Ciro Ferrara a Giordana Angi.

Ciro Ferrara, Amici Celebrities: non c’è limite per dare una svolta alla carriera

Da calciatore ad allenatore fino ad opinionista e ora concorrente: non c’è limite al desiderio di Ciro Ferrara di dare una svolta alla sua carriera, alla ricerca di un futuro. Amici Celebrities lo allontanerà per qualche tempo dal mondo dello sport, vissuto in modo diretto e indiretto per tanto tempo. E con grandi successi, se si pensa alla guida data dalla Juventus in uno dei momenti più drammatici per la squadra. Dal punto di vista del privato, non sappiamo ancora se Ciro abbia incontrato un nuovo amore oppure no. In seguito alla separazione dalla moglie Paola Ferrara, con cui ha tre figli, l’ex calciatore è stato spesso accostato a Federica Fontana. Fra i due c’è solo amicizia o qualcosa di più? Non ci è dato saperlo e forse non verrà mai chiarito quale sia il loro vero rapporto. Nel frattempo anche il figlio Paolo, dopo un inizio nel mondo del calcio come il padre, ha preferito guardare altrove e puntare tutto sulla laurea, riuscendo a conseguirne ben tre. “Mi prende in giro quando qualcuno scrive qualcosa di poco carino su di me”, rivela a Verissimo parlando del più piccolo di casa, il diciassettenne Giambattista.

