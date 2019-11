Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena/ “Fino a vent’anni non mi sono mai potuta permettere una vacanza…”

Ciro Immobile e Jessica Melena rappresentano una delle coppie più amate dei tifosi della Lazio. Marito e moglie saranno presenti nella puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda oggi, giovedì 7 novembre 2019, come confermato dalla moglie del calciatore sul suo profilo Instagram. Madre e moglie sempre presente, Jessica Melena ha spesso attirato lo sguardo del mondo sportivo su di sè, soprattutto in tutte le occasioni in cui ha deciso di assistere alle partite di Ciro allo stadio. Come dimostra la foto pubblicata sui social alcuni giorni fa e che la immortala allo stadio San Siro, quando l’attaccante biancoceleste ha messo in difficoltà il Milan, raggiungendo quota 100 goal con 147 presenze sul campo. Clicca qui per guardare la foto di Jessica Melena. “Ti chiediamo solennemente di non infastidire tuo marito e di dormire sul divano, potresti avere qualche batterio e lui non può permetterselo perchè deve continuare a segnare per noi”, le ha scritto un fan prima della partita, nella speranza che la consorte di Immobile non mettesse a rischio la possibilità del calciatore di ottenere un nuovo successo. “Io credo che piaccia la nostra semplicità, siamo una famiglia normale e mostriamo il nostro quotidiano senza tante costruzioni. Odio chi per fare una foto da postare allestisce un set, io magari scatto anche se sono circondata dal disordine tipico di una casa in cui vivono dei bambini. E pubblico principalmente immagini del nostro calore familiare, non di ciò che abbiamo. Molti invece ostentano cose materiali, il macchinone o il viaggio in aereo serviti e riveriti, a me non piace. Anche perché io non dimentico che fino a vent’anni non mi sono mai potuta permettere neanche una vacanza. Alcuni ci dicono che siamo la famiglia più bella, non so se sia vero per tutti, per me lo è sicuramente”, ha dichiarato Melena poco tempo fa a Cittaceleste.it, prima della nascita del loro terzogenito Mattia.

Ciro Immobile e Jessica Melena al Maurizio Costanzo Show

Ciro Immobile è riuscito a raccogliere al meglio il testimone lasciato da Miroslav Klose, anche se non credeva che sarebbe riuscito a dimostrare le sue qualità di attaccante in modo così evidente, come è successo grazie ai tanti traguardi registrati. “Non era facile, ma lavoro con quellatigna, quella cattiveria e anche con un po’ di quella testardaggine che mi ha permesso di cancellare le annate passate”, ha detto il calciatore a I Signori del Calcio. Il merito a suo dire va anche al ct Simone Inzaghi, carico di aspettative nei suoi confronti e in grado di crescere al suo fianco. “Questo è il quarto anno che lavoriamo insieme e sta crescendo proprio come allenatore”, dice Immobile, “entra nella testa dei giocatori, si preoccupa dei giocatori, del gruppo. Ci tiene a creare un gruppo e ad avere rapporti con i giocatori all’interno degli spogliatoi”. L’unico neo ancora da migliorare per Ciro riguarda i risultati o meglio la continuità nel salire sul podio, a causa di alcuni vuoti. “Sei una sentenza”, ha scritto invece la moglie Jessica Malena sui social subito dopo la partita Lazio-Milan, in cui Immobile ha centrato il traguardo dei 100 goal con la maglia biancoceleste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA