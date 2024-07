Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena: dall’incontro nel 2012 in Abruzzo al grande amore che ha spinto la coppia a sposarsi il 23 maggio del 2014. Una cerimonia di matrimonio celebrata a Bucchianico, in provincia di Chieti, dove è nata l’influencer, che la coppia ha voluto nuovamente festeggiare rinnovando le promesse lo scorso maggio.

“Il 23 maggio 2014 ci siamo detti si. E oggi dopo 10 anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati fin ora e rinnovare le nostre promesse d’amore per i prossimi infiniti anni” hanno scritto su Instagram Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena postando una serie di scatti con i quattro figli Michela, Giorgia, Mattia e Andrea. Un matrimonio bis per la coppia che è sempre più unita ed innamorata che mai!

Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile

Non solo la moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena è anche una influencer molto amata e seguita sui social dove spesso si racconta ai fan e ai suoi followers rispondendo anche alle loro domande. Proprio sui social la Melena ha risposto alle curiosità dei fan confessando di essere molto meno attiva sui social rispetto agli altri anni prediligendo una vita “off”. “Mi piace vivere la vita vera, a volte è giusto tenere il telefono spento e dedicarsi alle cose di tutti i giorni. Molti hanno confuso un po’ le due realtà!” – ha detto la moglie di Ciro Immobile.

Non solo, la influencer ha anche parlato delle critiche ricevute negli anni e di come crescendo ha imparato a gestirle: “mi piacciono le critiche costruttive, dove credo si possa imparare qualcosa, e spesso farne tesoro. Non condivido la critica al massacro dove viene superata la linea del rispetto verso una persona”. Infine sulla possibilità di avere altri figli ha confessato: “mi piacerebbe ma non posso più”.