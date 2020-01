Ciro Immobile, marito Jessica Melena/ “Ballando con le stelle? Lui è gelosissimo!”

Il bomber della Lazio Ciro Immobile è il marito di Jessica Melena, la bellissima ospite di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me dell’Epifania. Una coppia solida, innamoratasi quando Immobile non era ancora il calciatore noto che è oggi. Solo qualche tempo fa si è a lungo parlato di questa coppia e, soprattutto, della grande gelosia del calciatore nei confronti della sua compagna. Come dimenticare lo scherzo de Le Iene, in cui Jessica viene corteggiata da un misterioso uomo che fa quasi impazzire con i suoi regali Ciro. È stata quella la conferma della grande gelosia che l’attaccante della Lazio prova per lei.

Ciro Immobile gelosissimo della moglie Jessica

E Jessica lo conferma proprio a Vieni da me, quando Caterina Balivo le chiede se parteciperebbe mai a Ballando con le stelle, vista la sua passione per la danza. Lei ammette che le piacerebbe fare qualcosa in questo senso ma aggiunge “Ciro è gelosissimo, non cdredo che gli farebbe piacere se io partecipassi ad un programma… magari se ballo da sola…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA