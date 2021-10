Ciro Priello è Michael Jackson a Tale e Quale Show/ Prova impossibile, ma…

A Ciro Priello viene chiesto l’impossibile, imitare Michael Jackson

A Tale e Quale Show 2021 Ciro Priello questa settimana si cimenterà in un’altra prova proibitiva, imitando il Re indiscusso del pop, ovvero Michael Jackson. Nessuno può riuscire ad essere simile a questa pop star, ma Ciro ce la metterà tutta, anche se si tratta di una sfida molto ardua, in quanto bisogna imparare le mosse, il timbro di voce del cantante e la mimica. Sapevamo grazie a YouTube tutto il suo talento, ma Lol ci ha messo duramente alla prova quando l’abbiamo visto esibirsi e per noi era impossibile non ridere. Questo giovane ragazzo ora sta provando un ulteriore salto e lo sta facendo bene. Imitare la voce di Jackson sarà pressoché impossibile, ma lo sarebbe per chiunque, chi meglio di lui però potrebbe provare a immedesimarsi nei movimenti plastici della star del pop?

Ciro Priello, così nei panni di Tiziano Ferro nell’ultima puntata di Tale e quale show 2021

Ciro Priello dei The Jackal, ha dovuto interpretare Tiziano Ferro e la canzone selezionata è stata il suo primo grosso successo, ovvero ‘Sere nere’. La mimica e le espressioni del viso sembravano veramente quelle del cantante e i movimenti si è capito che sono stati studiati per bene. Il pubblico ha applaudito calorosamente e da questo si è notata l’approvazione, in quanto anche i compagni della gara hanno annuito. Si è sentita qualche stonatura, specialmente nel ritornello, ma sicuramente era una prova difficile, in quanto Tiziano Ferro ha una voce straordinaria, ma Ciro sembra che abbia lavorato molto nella settimana per questa performance.

Ciro Priello ha avuto un punteggio di 8,5 a Tale e quale show. Molto bene, pensando alla difficoltà nell’imitare una star così brava come Tiziano Ferro. Il concorrente, nella scorsa puntata è arrivato settimo in classifica. Ciro ha ottenuto una meritata standing ovation. I commenti della giuria partono con il più critico di tutti, ovvero Cristiano Malgioglio, il quale era arrabbiato per le stonature che ci sono state. Loretta Goggi è contraria al giudizio che ha sentito dal suo collega siciliano, invece Salemme e Panariello hanno affermato la difficoltà che c’è stata per poter cantare il pezzo che è stato scelto per quella settimana. Ciro Priello nella scorsa puntata di Tale e Quale Show è arrivato settimo in classifica, totalizzando 46 punti.

