Ciro Priello è Marco Mengoni a Tale e quale show/ Una voce difficile da imitare…

Ciro Priello, quale sarà la sua imitazione a Tale e quale show?

Ciro Priello è chiamato al duro compito di imitare Marco Mengoni a Tale Quale Show. Il programma di Carlo Conti torna protagonista stasera, 8 ottobre 2021, con una nuova puntata. Non è stata una settimana facile, il lavoro è stato sicuramente molto impegnativo. Mengoni ha una voce particolare riesce ad andare molto alto con le tonalità e non è semplice imitarlo alla perfezione. Ci si aspetta anche un trucco e parrucco adeguato anche se i lineamenti di Ciro Priello sono molto lontani da quelli di Mengoni. Un artista difficile da interpretare ma che ha comunque una voce riconoscibile sulla quale si potrà lavorare.

Ciro Priello, la prova nei panni di Freddie Mercury l’ha messo in difficoltà

Ciro Priello la scorsa settimana a Tale e Quale Show ha dato il massimo interpretando Freddie Mercury in – Want to break free -. É stato l’ultimo ad esibirsi ma è valsa la pena aspettare perché ha regalato una performance impeccabile. Trattandosi di una parodia della soap “Coronation Street” i Queen nel video erano vestiti da donne. Ciro Priello si è presentato in versione Freddie Mercury indossando una minigonna nera con reggicalze, una parrucca nera e con i baffi. Il tallone di Achille di Ciro è l’ansia che non gli lascia nessuna tregua. In settimana, durante le prove è riuscito a tenerla sotto controllo, ma ancora non è capace a gestirla. É riuscito a superare la paura pensando che se la voce di Freddie Mercury non gli veniva bene, poteva sempre farla melodica.

Per Cristiano Malgioglio è stata la cosa più spaventosa che ha visto in questi ultimi 11 anni di Tale e Quale. Mancava il vibrato tipico di Freddie Mercury: 5 punti. Loretta Goggi ha trovato l’interpretazione di Ciro Priello molto divertente, il trucco è stato somigliante, ma la tonalità di voce non è stata quella giusta, il vocalist dei Queen aveva tonalità più alte: 9 punti. Giorgio Panariello a parte la gamba da cinghiale, ha voluto premiare il coraggio di Priello che per comodità avrebbe potuto rappresentare un Freddie Mercury classico, invece ha scelto la versione drag queen: 10 voti. Mario Giordano l’ha buttata in confusione: 7 punti.

A fine puntata Ciro Priello ha ottenuto 36 voti classificandosi al nono posto. Nella classifica generale è all’ottava posizione con 131 voti. Alba Parietti ha regalato 5 punti a Ciro Priello che ha contraccambiato dando i suoi 5 voti alla showgirl.

Il pubblico deluso dall’ultima esibizione di Ciro Priello

La scorsa puntata si sono preoccupati anche loro quando la produzione gli ha dato l’incarico di interpretare Freddie Mercury. Per tutta la settimana il pubblico lo ha sostenuto, con messaggi di in bocca al lupo. L’esibizione è stata divertente ma agli utenti non è piaciuta. Molti hanno apprezzato il coraggio di Ciro Priello, ma la voce era molto lontana dall’originale. Per qualcuno Freddie Mercury è inarrivabile.

