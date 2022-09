Cisgiordania, norme su amore tra stranieri e palestinesi/ Va comunicato a Ministero

In Cisgiordania, a partire dal 20 ottobre, entrerà in vigore la «Procedura per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nell’area di Giudea e Samaria»: essa, nelle sue 97 pagine, come ricostruito da Il Manifesto, contiene anche delle norme sulle storie d’amore tra gli stranieri che si trovano nel Paese per motivi di lavoro, di studio o di volontariato e i palestinesi. Il documento era stato approvato già a febbraio scorso, ma per ricorsi e petizioni la sua attuazione era stata rimandata fino a ora.

Le regole, che sono state stabilite dal Cogat, il dipartimento delle forze armate israeliane responsabile per gli affari civili nei Territori palestinesi occupati, prevedono che gli stranieri che hanno avviato una relazione sentimentale con un palestinese debbano informare entro trenta giorni il Ministero della Difesa. Cosa accadrà dopo, almeno nel breve periodo, non è dato saperlo. Nel caso in cui il rapporto dovesse successivamente sfociare nel matrimonio, però, i diretti interessati saranno costretti ad andare via dal Paese dopo 27 mesi e a rimanere fuori dai confini per un periodo di almeno 6 mesi.

Cisgiordania, norme su amore tra stranieri e palestinesi. Il regolamento

Le norme sull’amore tra stranieri e palestinesi, che imporranno a tante coppie di trasferirsi all’estero, sono soltanto uno dei punti estremi della «Procedura per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nell’area di Giudea e Samaria» che entrerà in vigore in Cisgiordania il prossimo 20 ottobre. Tra le altre ci sono quelle che limitano la durata dei visti e le loro estensioni, consentono agli stranieri di restare nel Paese solo per brevi periodi.

Inoltre, nello stesso documento, viene imposto alle Università il limite al rilascio di un massimo di 150 visti per gli studenti e di 100 per i docenti stranieri. La Commissione europea, in virtù di ciò, come riportato da Il Manifesto, si è detta preoccupata per le discriminazioni che potrebbero scaturirne e dei problemi che nasceranno nelle procedure per lo svolgimento del programma universitario Erasmus+. La possibilità di un intervento nel Paese al momento sembra però remota.

