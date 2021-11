Cistite interstiziale, malattia Francesca Neri/ “Dolore fisico enorme”

La malattia di Francesca Neri: “Tutto è iniziato cinque anni fa”

Francesca Neri soffre di cistite interstiziale. Qualche settimana fa, ospite a “Verissimo”, Claudio Amendola ha parlato dei problemi di salute della moglie: “Ha una malattia, un dolore fisico enorme”. Pochi giorni dopo, sempre su Canale 5, è stata la stessa attrice a parlare della sua malattia, che l’ha portata a rinunciare alla sua carriera: “Tutto è iniziato almeno cinque anni fa e la fase acuta della malattia è durata tre anni. Non ho mai avuto paura della sofferenza, ma il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà”. Francesca Neri ha raccontato la sua storia nel libro “Come carne viva”, uscito lo scorso 5 ottobre: “La malattia mi ha costretta a guardarmi dentro e a prendere atto del mio lato oscuro”.

Cos’è la cistite interstiziale?

Nel salotto di “Verissimo“, Francesca Neri ha ammesso che la sua malattia, la cistite cronica interstiziale, l’ha portata anche a pensare di compiere un gesto estremo: “In quel momento lo vedevo come una liberazione, una via d’uscita. Sentivo il dolore di pesare sugli altri, ero lì ma non c’ero. Ma questo pensiero è durato solo un secondo, dopo mi sono attaccata ancora di più alla vita”. In questi anni Francesca ha potuto sempre contare sul supporto del marito Claudio che è sempre stato al suo fianco. “Oggi sto decisamente meglio, sono molto più serena e ho imparato ad ascoltare il mio corpo”, ha concluso l’attrice. Intervistato da Il fatto quotidiano la dottoressa Rita Patrono ha definito la cistite interstiziale “una patologia rara, con una incidenza di 2 su 10.000” e che spesso viene confusa con altre patologie.

