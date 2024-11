Chi sono i figli di Claudio Amendola? Si chiamano Rocco, Giulia e Alessia. Il primo è nato dal matrimonio con Francesca Neri, mentre le due dalla relazione con la prima moglie Marina Grande. Ma andiamo a conoscerli meglio per scoprire cosa fanno nella vita. Non tutti sanno che il noto attore de I Cesaroni ha una famiglia allargata, e fortunatamente mantiene con ognuno di loro un rapporto pacifico e felice. L’attore è diventato padre quando era poco più che un adolescente, ma i figli sono stati uno dei motivi per cui è riuscito a far fronte a periodi molto difficili.

Claudio Amendola, attore romano conosciuto per Suburra e tanto altro, ha sempre tenuto alla privacy della sua famiglia. Non a caso, Rocco, Alessia e Giulia sono cresciuti lontani dalle telecamere e non hanno mai avuto nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Anche se senza le luci della televisione, l’unica figlia che ha seguito le orme di papà Claudio è stata Alessia. Classe 1984 ha voluto intraprendere una carriera nel teatro, diventando anche una bravissima doppiatrice. Non tutti sanno, infatti, che il doppiaggio è di famiglia: prima di lei anche i nonni Rita Savagnone e Ferruccio Amendola si dilettavano in questa splendida arte.

Figli Claudio Amendola, Alessia segue le sue orme ma lontano dai riflettori: “Non sono in grado di…”

Alessia Amendola, figlia di Claudio Amendola, è l’unica che ha voluto portare avanti le passioni del papà. Durante la sua carriera ha prestato la voce a tantissime star, tra cui Jennifer Lawrence, Michelle Rodriguez, Megan Fox e molte altre, tra cui il personaggio di Violetta de Gli Incredibili. Insomma, una carriera non da poco, meritatissima per il suo enorme talento. “Non credo che sarei in grado di gestire un certo grado di popolarità“, aveva confessato Alessia, figlia di Claudio Amendola: “Preferisco avere il piacere di lavorare in ambito artistico senza essere necessariamente riconosciuta per strada”.

La storia di vita dell’attore ha anche visto momenti molto bui. Quando era ancora molto giovane e agli inizi della sua carriera, Claudio Amendola è caduto nel tunnel della droga. Un momento complicato, che lo ha reso cosciente di cosa fossero i veri valori della vita. In numerose interviste, l’attore ha infatti confessato di esserne uscito solo grazie ai figli, dato che si stava rendendo conto di perdere sempre più lucidità, cosa che di certo non lo rendeva un genitore abbastanza responsabile. Oggi si tratta di un capitolo vecchio della sua vita, ma che vuole sempre ricordare per essere esempio nei confronti di chi si sta disintossicando.