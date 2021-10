Citofonare a Rai2 anticipazioni e ospiti/ Al Bano alle prese con una ricetta speciale

Ospite della domenica mattina di Rai 2 a partire dalle 11.15 sarà Al Bano presente a Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego. Al Bano durante la puntata avrà modo di parlare della sua carriera a tutto tondo, della sua vita privata e della sua esperienza a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in cui il cantante regala continue emozioni.

Non solo chiacchiere, il cantante regalerà al pubblico anche momenti di spettacolo in cui si sporcherà le mani per preparare la ricetta di un piatto a lui caro. Come ogni domenica presenti all’interno del Salotto delle due donne anche Simon and the star per l’oroscopo della settimana e anche Paolo Lanza e Coris Brosca con cui, in occasione di Halloween faranno dolcetto o scherzetto.

Citofonare a Rai2: a viaggio di un treno storico

Grazie a Massimo Cannoletta gli spettatori di Citofonare a Rai2 avranno l’opportunità di salire a bordo di un treno storico che dalla stazione di Napoli porterà al cuore del museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, mentre Elena Ballerini sarà in diretta da San Lorenzello, in provincia di Benevento.

Durante questa puntata di Citofonare a Rai2 non mancheranno i giochi in diretta grazia ai quali il pubblico potrà vincere molti premi come: i fagioli della Domenica e il Frigo dei Vip, con Tinto a casa di un misterioso personaggio famoso.

