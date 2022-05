Clamente Russo e Laura Maddaloni “Nicolas Vaporidis il più falso”/ “Ci hanno deluso…”

Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis dopo l’Isola dei Famosi 2022

L’avventura sull’Isola dei Famosi 2022 è finita prima per Laura Maddaloni che per Clemente Russo. Entrambi, conclusa l’esperienza in Honduras, si sono raccontati alle telecamere del reality soffermandosi sul rapporto con gli altri naufraghi. Sia Clemente che Laura hanno così puntato il dito contro Nicolas Vaporidis con il quale non sono mai riusciti a trovare un punto d’incontro. “Credo che abbiano giocato un po’ falsamente, tra tutti, un pochino di più Nicolas”, ha detto Laura e Clemente ha aggiunto – “Il più falso è Nicolas Vaporidis”.

L’attore, tuttavia, non è il solo naufrago di cui hanno parlato i coniugi Russo dopo la fine dell’esperienza sull’Isola dei Famosi. Dopo aver trascorso circa due mesi in Honduras, entrambi ammettono di essere stati delusi anche da altri concorrenti.

Clemente Russo e Laura Maddaloni, lo sfogo dopo l’Isola dei Famosi 2022

Delusi da alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, Clemente Russo e Laura Maddaloni raccontano agli autori del reality come sono andati determinati rapporti svelando anche i nomi dei concorrenti da cui si aspettavano un atteggiamento diverso. “Mi ha deluso di più sinceramente Roger alla fine, ma perché io vengo delusa dalle persone a cui mi affeziono. Quindi che hanno un valore. Roger, perché in realtà stava nascendo una bella amicizia“, ha detto Laura che aveva espresso lo stesso pensiero anche durante i giorni trascorsi su Playa Sgamada.

Stesso pensiero anche di Clemente Russo che, poi, cita anche altri naufraghi: “Mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger”. E questa sera, Clemente sarà accolto in studio da Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

