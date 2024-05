Pino e Laura Maddaloni, chi sono il fratello e la sorella di Marco Maddaloni/ I successi sportivi nel judo

Pino, chi è il fratello di Marco Maddaloni: l’oro olimpico a Sydney nel 2000

Pino e Laura Maddaloni sono il fratello e la sorella di Marco Maddaloni, il judoka oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. Tre fratelli accomunati dalla passione per il judo, disciplina sportiva di cui il padre Giovanni è stato per anni insegnante, tramandando ai figli i valori dello sport e incoraggiandoli ad intraprendere una carriera sportiva. Tutti e tre, infatti, sono ora judoka affermati e grazie alle rispettive carriere hanno ottenuto importanti successi in Italia e nel mondo, tra titoli e medaglie che hanno mantenuto alto l’orgoglio nazionale.

Chi sono Caterina e Giovanni, genitori di Marco Maddaloni/ Il padre: “Rischiavo una strada pericolosa…”

Pino Maddaloni, fratello di Marco Maddaloni, ha appreso i fondamentali del judo a soli 2 anni e in carriera ha raggiunto l’apice nel 2000, quando ha vinto l’oro mondiale alle Olimpiadi di Sydney; nello stesso anno, è stato nominato commendatore dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. In carriera ha inoltre conquistato per 13 volte il titolo di Campione d’Italia, per poi occuparsi della guida tecnica della nazionale italiana non vedenti e dal 2017 è qualificato come arbitro internazionale.

Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni/ Il matrimonio nel 2019 e 3 splendidi figli

Laura Maddaloni, sorella di Marco: la carriera sportiva e l’amore per Clemente Russo

Anche Laura Maddaloni, sorella di Marco Maddaloni, è una grande sportiva al pari dei fratelli e anche lei ha ereditato dal padre la passione, i valori e i preziosi insegnamenti del judo. In carriera la sportiva ha conquistato per 8 volte il titolo di campionessa d’Italia, mentre ai campionati del mondo ha conquistato per due volte la medaglia di bronzo; inoltre, in carriera è stata insignita per due volte con il collare d’oro al merito sportivo.

Laura Maddaloni è moglie di un altro celebre sportivo italiano, l’ex puglie Clemente Russo; la coppia è convolata a nozze nel 2008 in Italia, a Cervinara, e dal loro matrimonio sono nate 3 figlie. In coppia, inoltre, i due sportivi hanno preso parte nel 2022 alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Marco Maddaloni, chi è e carriera/ Dai successi sportivi ai reality, tra Isola dei Famosi e Grande Fratello

© RIPRODUZIONE RISERVATA