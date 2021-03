Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, chi sono?/ Coppia dei Lombardi tra baci e… (Matrimonio a prima vista)

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, chi sono?

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo formano una delle coppie più promettenti della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista. Chi ha già visto cosa è successo sulla piattaforma streaming a pagamento DPlay sa già di cosa stiamo parlando mentre tutti gli altri potranno seguire le peripezie delle nuove coppie e anche dei due lombardi, proprio a partire da questa sera. Clara e Fabio formano la coppia che possiamo definire del Nord visto che entrambi arrivano dalla Lombardia e il loro incontro, all’altare, è stato sin da subito positivo. Questo basterà a creare una nuova coppia duratura? Lo scopriremo solo in queste settimane ma prima cerchiamo di capire insieme chi sono i due protagonisti di questa coppia. Lei è Clara Campagnola, ha 28 anni e arriva da Brescia portandosi dietro l’amore per i suoi animali, lo stesso che la frenerà un po’ nella scelta finale riguardo al divorzio o meno da Fabio. Prima delle nozze, infatti, Clara condivideva la sua casa con la sua famiglia ma anche con diversi cani, gatti e cocorite. Una famiglia un po’ allargata che potrebbe mettere in crisi ogni uomo ma non Faio visto che sembra pronto a tutto per la sua sposa, e lei?

Due lombardi a Matrimonio a Prima Vista 2021

Dai primi racconti sembra che Clara sia disposta a tutto per amore e che una volta sia addirittura volata in Messico, il perché lo scopriremo nel corso delle puntate di Matrimonio a Prima Vista. Dall’altro lato della coppia c’è Fabio Peronespolo, 32 anni di Legnano. Il giovane ama i tatuaggi e lo sport, la sua grande valvola di sfogo è la bicicletta, ma nella vita per ora è disoccupato. Anche lui si è subito lasciato conquistare dalla neo moglie Clara tanto che già al pranzo di nozze, con pochi parenti e amici, i due erano già affiatati e sorridenti baciandosi sia durante il servizio fotografico che dopo. A premere in tal senso ci ha pensato la nonna di Clara che ha ottenuto un bel bacio passionale dopo tanta insistenza sciogliendo così il ghiaccio.



