Pietro De Luca e Chiara Maderna – purtroppo – non sono usciti ‘vincitori’ da Matrimonio a prima vista Italia 2024 conquistandosi il titolo di unica coppia che non è riuscita a concludere con successo l’esperienza che durava da pochi mesi: già al confronto finale – d’altronde – avevano mostrato non pochi dubbi sul continuare il rapporto, tanto che i social già da una settimana a questa parte li avevano dati (non a torto) per spacciati; ed infatti oggi Chiara conferma – addirittura – di aver giù intrapreso da un mesetto e mezzo una nuova relazione.

La prima a spiegare l’accaduto è stata la stessa Chiara che ha ricordato che era entrata a Matrimonio a prima vista Italia 2024 con l’idea chiara di volere “una persona seria, con la testa sulle spalle e pronta a mettersi in gioco come le ero io” che purtroppo non avrebbe trovato nel marito: “Quando siamo arrivati alla scelta – spiega – mi ha detto che voleva licenziarsi per tornare da mamma, e due settimane dopo anche se non ero d’accordo si è licenziato e se n’è andato”, sostenendo di essere sentita “presa in giro perché non ha mai mantenuto niente di quello che mi aveva promesso“.

Cos è successo tra Chiara Maderna e Pietro De Luca dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024: i litigi e la rottura

“Il rapporto – spiega ancora Chiara Maderna al confronto finale di Matrimonio a prima vista Italia 2024 – secondo me si è rotto quando io l’ho aiutato a fare tutto quello che voleva a Milano con me, ma ha fatto l’esatto contrario: non è mai andato a vedere le case, non ha mai fatto nulla e mi ha dato l’idea che volesse solo venire a vivere da me”, tradendo soprattutto la promessa di voler “essere un certo tipo di persona”, concludendo con la precisazione che “all’inizio c’era un affetto, ma quando ho visto che mi mentiva su tantissime cose si è deteriorata la base affettiva“.

Dal conto suo – invece – Pietro De Luca mette in chiaro che “sono andato via perché avevo perso il lavoro e da quel momento era diventato un crescendo di critiche e pretese, tanto che mi sembrava che lei avesse già chiuso”; e seppur sostiene di aver “deciso di salire per parlarne” con la speranza che “riuscissimo a recuperare, lei era già partita in quinta e già sapeva che non voleva continuare”. Di tutto ciò che è accaduto, Pietro rimpiange di “non essere stato combattivo, di aver accettato che forse non eravamo fatti l’uno per l’altro”, mentre Chiara riconosce di aver sbagliato a “basare l’intero rapporto su alcune cose”.