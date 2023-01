Clara Chia Marti, chi è la fidanzata di Gerard Piquè/ “Twingo” e “Casio” per Shakira

Clara Chia Marti, chi è la fidanzata di Gerard Piquè

Clara Chia Marti è la fidanzata di Gerard Piquè, che Shakira ha paragonato a una “Twingo” e a un “Casio” nel suo ultimo singolo BZRP Music Session #53, realizzato con il Dj Bizarrap. Modella 22enne, di Barcellona, la Marti avrebbe incontrato Gerard Piqué alla Kosmos Global Holding SL, società di eventi di proprietà dell’ex calciatore. Anche se non è chiaro da quando va avanti la loro storia, i due si frequentavano già la scorsa estate: il Daily Mail pubblicò una serie di scatti che li ritraevano insieme a un matrimonio in Costa Brava. All’epoca la rottura tra Piqué e Shakira era già ufficiale. La cantante aveva annunciato la separazione, dopo 11 anni d’amore e due figli, il 4 giugno 2022. Stando al The Sun, però, Piqué avrebbe frequentato la modella prima della fine ufficiale del suo rapporto con Shakira. Oggi, invece, Clara è stata già presentata ai genitori di Piquè, Montserrat Bernabéu e Joan.

Le reazioni di Gerard Piquè e Clara Chia Marti

Nelle scorse ore sulla pagina Instagram di Clara Chia Marti è comparsa una story (poi cancellata) dove appariva una emoji che sbadigliava su uno sfondo completamente nero. Un modo per dire di essere molto annoiata dal clamore generato dopo l’uscita dell’ultimo singolo di Shakira? “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio”, canta Shakira, parlando apertamente del tradimento dell’ex compagno Gerard Piqué con la giovane modella. Nei giorni scorsi l’ex calciatore si è fatto anche vedere al volante di una Twingo bianca e ha annunciato una nuova sponsorizzazione con la storica azienda di orologi Casio e ha mostrato il modello che portava al polso: “Questo durerà una vita”.

