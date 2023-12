Clara Soccini: “Vittoria a Sanremo Giovani? Emozione irripetibile”/ “Prima di ‘Mare Fuori’ stavo per mollare”

Clara Soccini e la vittoria a Sanremo Giovani: “Un’emozione irripetibile”

Clara Soccini, in arte Clara, ha vinto Sanremo Giovani e non accadeva dal 2009 con Arisa che una una donna vincesse: “Sto realizzando solo ora, è stata un’emozione irripetibile” ha dichiarato al Corriere della Sera. La canzone portata dall’artista all’Ariston, Boulevard, è dedicata alla sua mamma.

“Lei c’è sempre stata, mi ha insegnato a impegnarmi, a insistere. E quindi per me è stato naturale dirle ora quanto sia importante. L’altra sera si è molto emozionata. Sia lei che mia zia non hanno dormito”. Sul papà, l’artista aggiunge: “Anche lui è stato molto felice. Abbiamo un rapporto particolare: so che mi ama a modo suo e io amo lui. Gli errori si fanno, siamo esseri umani: è mancato molto durante la mia infanzia ma ognuno di noi ha le sue fragilità e le sue ragioni“.

Clara Soccini: “Prima di Mare Fuori stavo per abbandonare il mio sogno”

Clara è stata anche tra le protagoniste della serie da record Mare Fuori. L’artista ha spiegato come prima della fiction, stesse per abbandonare il suo sogno: “A volte mi guardo indietro e mi dico: meno male che non hai mollato” ha affermato al Corriere della Sera.

E ancora: “Prima di quest’anno la mia musica non stava andando per il verso giusto e stavo per abbandonare il mio sogno. Ma, per fortuna, tra i miei pochi hi ascoltatori di Spotify c’era anche Ivan Silvestrini, il regista di Mare fuori, che mi ha chiamata perché gli sembravo adatta al ruolo. Mi sono messa in gioco con impegno e dedizione e alla fine tutto si è concretizzato” ha dichiarato Soccini che si esibirà come Big a Sanremo 2024.

