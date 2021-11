Clariassa Selassié “Soleil? Alza la voce, mi spaventa”/ Rivelazione al GF VIP

Clarissa Selassié: la sua grande sensibilità

Clarissa Selassié, la più piccola delle tre sorelle reali non ha mai nascosto le sue fragilità all’interno del Grande Fratello Vip, nonostante abbia cercato di lasciare un’immagine di una ragazza forte e solare. Gli scontri con Soleil Sorge non mancano mai, ma il punto più debole della ragazza è suo padre, arrestato in Lussemburgo a giugno, e che lei e le sue sorelle hanno potuto vedere solo due settimane dopo in prigione.

Clarissa si è sentita in colpa in quanto invece di sostenere il padre lei si trova in televisione a fare un reality show, ma nel corso della puntata davanti ad Alfonso Signorini, Jessica e Lulù hanno detto: “Siamo super fiere di lui“, specificando che non si vergognano affatto della situazione e continueranno a portare in alto il nome della propria famiglia e a divertirsi all’interno della casa.

Clarissa Selassié sbaglia con la sorella Lulù?

Clarissa Selassié nel corso del programma ha più volte mostrato la sua grande sensibilità e fragilità soprattutto con le sue reazioni dopo scontri con gli altri concorrenti: il 9 novembre Soleil Sorge ha avuto un moto di stizza verso Jessica e Alex, perché avrebbe voluto cucinare lei pur di non lavare i piatti. I modi dell’influencer non piacciono alla principessa: “Alzare la voce mi spaventa. Per me è stata un’aggressione”, ha detto a Marianna. Un altro spiacevole episodio si è verificato tra Clarissa e sua sorella Lulù che ha avuto da ridere sul cibo, nonostante la sorellina si fosse premurata di informare tutti i concorrenti del menù.

Sui social, invece, Clarissa è criticata per il suoi modi troppo accondiscendenti verso Lulù: “La colpa principale è di Clarissa ; lei che pompa la sorella parlando di amore; Lulù fragilissima le crede e il danno è fatto” e “Vi siete mai domandati perché Lulù di Manuel ne parla sempre con Clari e quasi mai con Jessica? Clarissa ha 19 anni e ha ancora una visione dell’amore da adolescente e quindi asseconda. Jessica è quella che le dice la verità e che aveva dei dubbi già al ritorno di fiamma”.



