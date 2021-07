Clarissa Leonardi, chi è?/ “La musica è stata sempre parte integrante della mia vita”

Chi è la mezzo soprano Clarissa Leonardi?

Clarissa Leonardi è la mezzosoprano protagonista dell’evento “La grande opere all’Arena di Verona” in onda martedì 27 luglio 2021 in prima serata su Rai3. La grande opera approda in prima serata sulla terza rete di Viale Mazzini con l’opera “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni. Tra gli artisti sul palcoscenico c’è anche la mezzosoprano che ha studiato canto presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia dove ha frequentato la classe di canto lirico del Maestro Patrizia Patelmo. Non solo, la Leonardi è stata anche cantante solista di diversi concerti Gala, ha interpretato il ruolo di Berta ne “Il Barbiere di Siviglia” al Castello Padernello di Brescia sotto la direzione della Maestra Giovanna Sorbi. Non solo, durante la sua carriera la mezzosoprano ha calcato anche alcuni dei palcoscenici più prestigiosi e famosi del nostro paese. Intervistata da operalife.it la Leonardi ha raccontato come si è avvicinata al mondo della lirica: “la musica è stata sempre parte integrante della mia vita, sin da piccola”.

Clarissa Leonardi, la mezzo soprano: “la Carmen di Bizet l’opera a cui sono più affezionata”

Clarissa Leonardi proprio durante gli anni di studio presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia dove ha studiato canto lirico con il Maestro Patrizia Patelmo si è appassionata al mondo dell’opera e delle lirica. A rivelarlo è stata proprio l’artista dalle pagine di operalife.it : “studiando al conservatorio strumento musicale, sono rimasta colpita dai vocalizzi di un’affermata insegnante di canto che faceva lezione ai suoi allievi, nella classe accanto alla mia. Da lì è nata la mia passione, sempre crescente, per il mondo dell’opera”. Dopo anni di studio e di gavetta è arrivato il debutto che ha visto la Leonardi interpretare la solista Amor Brujo di De Falla e Lola in Cavalleria Rusticana diretta dal Maestro Jader Bignamini. Un debutto che ancora oggi la mezzo soprano ricorda con grande emozione: “ero molto emozionata, mi sentivo piccina accanto a grandi nomi come l’Ildiko Komlosi, Yusif Eyvazov ed il resto della compagnia; il debutto è stato passionale/esplosivo come la mia personalità!”. Infine ha rivelato l’opera a cui è più legata tra tutte quelle interpretate: “ovviamente la Carmen di Bizet. Credo che la maggior parte dei mezzosoprani ne sia particolarmente attratta”.

