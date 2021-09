Clarissa Marchese e Federico Gregucci/ Gli ex di Uomini e Donne “Abbiamo avuto paura”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: una delle storie più belle nate a Uomini e Donne

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia tra le più iconiche del dating show Uomini e donne, torna protagonista in tv all’interno del programma D’amore e d’accordo vip. Qualche mese fa, Clarissa e Federico hanno deciso di tornare in Italia dalla Florida, dove si erano trasferiti dopo il loro matrimonio. In Florida, precisamente a Miami, i due hanno trascorso 3 anni. L’insorgere del Covid li ha convinti a lasciare l’America, consapevoli che questa fosse la scelta migliore per loro e soprattutto per la loro piccola Arya.

Per inciso, Arya Gregucci è la loro unica figlia nata un anno fa quando il Covid non era ancora così diffuso. In seguito, per motivi di sicurezza e di comodità, i neogenitori hanno preferito spostarsi nuovamente in Italia, prima a Roma, poi in Sicilia (dove abitano i genitori di lei) e infine in Toscana.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono tornati in Italia

“Arya è arrivata l’11 marzo, in piena pandemia”, ha raccontato lei in un’intervista a Nuovo rilasciata nel settembre 2020. “Quindi – prosegue –, dalla sua nascita in poi, ho vissuto con la paura che lei potesse risultare positiva al Covid-19. In America è un fuggi fuggi generale. Siamo scappati quando l’attenzione si è spostata dal Coronavirus alle proteste contro il razzismo, creando disattenzione su regole sociali e sanitarie”.

Nella stessa intervista, Clarissa Marchese confronta la situazione in Italia con quella negli Stati Uniti: “Nel pieno dell’emergenza sanitaria in Italia si è ricorsi al lockdown per cercare di contenere il più possibile i contagi e la situazione oggi è migliorata. Invece negli Stati Uniti questo non è avvenuto. In più il quadro si è aggravato in seguito alle rivolte contro le violenze razziali. Alle nove di sera scattava il coprifuoco, c’era l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale, ma per protesta migliaia di persone non rispettavano le regole”, ha spiegato l’ex di Ued, che oggi vive serena al fianco dei suoi affetti più cari.

