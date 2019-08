Clarissa Marchese è incinta di Federico Gregucci?/ Pancino e gesto “inequivocabile”

Clarissa Marchese è incinta di Federico Gregucci? L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne si è sposata con la sua dolce metà (celta proprio durante il suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi), solamente qualche mese addietro. Non è un mistero però, l’estrema voglia di progettualità che fin dal principio aveva investito la coppia che adesso vive a Miami. Dopo le nozze in Italia i due sono tornati in America, dove l’ex corteggiatore lavora a tempo pieno nel calcio. Per completare il “quadretto” d’amore, non rimane altro che l’arrivo di un piccolo in giro per casa. La bella ex Miss sarà davvero in dolce attesa? Dalle Instagram Stories infatti, spunta un pancino sospetto, con tanto di mano sul ventre (gesto tipico delle donne incinte). Clarissa e Federico nelle ultime Stories postate sul celebre social network, ridono e scherzano di gusto ma, sono bastati pochi frame per individuare il profilo dell’ex tronista, con un filo di pancia che ha fatto drizzare le orecchie agli appassionati di gossip.

Clarissa Marchese è incinta? Spunta il pancino sospetto

Clarissa Marchese ha sempre mostrato di avere un fisico asciutto e longilineo, ecco perché, quel velato pancino ha immediatamente fatto pensare che potesse essere proprio incinta di Federico Gregucci. Anche il vestito indossato ha fatto nascere dei sospetti al popolo attentissimo dei social. Ed infatti si tratta di un leggero abito svasato, da indossare proprio durante i primissimi mesi di gravidanza per potere nascondere il pancino agli “esordi”. Sarà incinta oppure no? Gli estimatori si stanno incominciando incessantemente a domandare se hanno visto bene o se, di contro, potrebbe essere stato un “errore” dettato dalla posizione. A questo punto, si attende con ansia di ricevere una conferma in merito, oppure anche una semplice smentita da parte di entrambi. La loro voglia di allargare la famiglia è sempre stata palesata sia da Clarissa che da Federico, per questo motivo, l’ipotesi potrebbe essere veritiera. Attendiamo conferme in merito!

