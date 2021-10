Clarissa Selassié/ Attacca Davide Silvestri: lo vuole fuori dal Grande Fratello Vip..

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Clarissa Selassié è rimasta molto delusa da Davide Silvestri. In questi giorni la giovane principessa ha parlato più volte di atteggianti e comportamenti dell’attore che non le sono piaciuti: “Lui è in Nomination e se è in Nomination un motivo c’è”, ha detto a Miriana Trevisan, aggiungendo di non nutrire alcuna simpatia per l’attore e che probabilmente avrebbe dovuto nominarlo.

Secondo la più piccola delle sorelle Selassié l’attore manca di sensibilità. Clarissa non ha avuto alcun problema ad affrontare Davide Silvestri, facendo riferimento a un suo commento poco felice sul fatto che Manuel Bortuzzo poteva baciare Sophie Codegoni, perché senza trucco a differenza di Lulù: “A me non è piaciuto il commento che hai fatto, te lo potevi perfettamente risparmiare”.

Clarissa Selassié contro Davide Silvestri

Clarissa Selassié, anche se è la più piccola, è molto protettiva con le sue sorelle ed è pronta a farsi aventi per difenderle. Secondo Clarissa, Davide Silvestri ha una strategia per cercare di rimanere nel gioco. L’attore ha messo di essere una persona schiva e di non sentirsi pienamente a suo agio dentro la casa: “State attente perché gli strateghi, quelli veri, qui dentro sono altri”, ha voluto dire l’attore alle sorelle Selassié.

Silvestri, infatti, è convinto che qualcuno abbia istigato le principesse contro di lui. Giorgio dopo giorno, Clarissa sta dimostrando di essere più matura e grande della sua età. È stata lei a raccontare agli altri inquilini della casa il particolare legame che lega i genitori: “Nel momento in cui lui non aveva nulla, lei gli è stata accanto, non le importava chi fosse lui, lo amava e basta. Insieme hanno costruito questa famiglia piena di amore”.

