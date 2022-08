Clarissa Selassiè, da concorrente del GFVip 6 a cantante/ Primo singolo in arrivo?

Clarissa Selassié si riattiva nel web, per lanciare un annuncio: il post e le reazioni

Reduce da un’importante operazione che le ha cambiato la vita per sempre, in particolare l’aspetto fisico, una delle tre sorelle Selassié si dichiara pronta per un nuovo grande debutto a livello professionale. Insieme alle sorelle come lei principesse dalle origini etiopi, Lulù e Jessica Selassié , ha preso parte al gioco del Grande Fratello vip 6, che alla fine é stato vinto da quest’ultima, e ora Clarissa può celebrare una fase importante all’insegna della svolta per lei. Dopo essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva per aumentare le dimensioni del seno, nell’intento di regalarsi un lato A del tutto nuovo e rinvigorito, Clarissa Selassié fa sapere ai fedeli sostenitori di avere in cantiere un nuovo ed importante progetto lavorativo, da grande appassionata della musica in generale.

Clarissa Selassié riparte dalla musica: il messaggio

L’annuncio da parte dell’ormai ex Grande Fratello vip 6 giunge in queste ore in un intervento social, dove a corredo dell’immagine del suo nuovo aspetto fisico, Clarissa Selassié condivide con il popolo del web la notizia che é in arrivo della nuova musica, che si rivelerà farina del suo sacco.

“In questi ultimi mesi e soprattutto settimane ho lavorato tanto ai miei sogni, che adesso si stanno trasformando in realtà.”, esordisce la princesse etiope nel suo post rivelatore sul futuro che l’attende. Poi, la diretta interessata scrive non troppo velatamente della sua musica prossimamente in arrivo: “Voi sapete quanto la musica sia nella mia vita anzi, per me la musica è vita. Non voglio più farvi aspettare e quindi prossimamente vi lascerò qui una sorpresina.”. Insomma, la sorpresa in cantiere potrebbe essere un nuovo singolo in uscita per l’ex Grande Fratello vip, che si palesa quindi del tutto pronta per un debutto in grande stile da cantante e artista.

