Clarissa Selassiè difende la sorella Jessica/ GF Vip: “Troppe bugie, sono delusa da…”

Clarissa Selassiè difende la sorella Jessica. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in cui Jessica è stata protagonista di uno scontro con la madre di Sophie Codegoni, Clarissa ha sbottato sui social, schierandosi dalla parte della sorella: “Mi fa male il cuore. Non puoi immaginare la grande donna che tu sei. Ricordati quanto vali. Guai a chi tocca le mie sorelle. Guai”. Clarissa Selassiè non ha digerito le critiche rivolte alla sorella e sui social ha usato parole molto dure: “Sono delusa. Scorrettezza, crudeltà, falsità. Soprattutto bugie. Tante, tante bugie. Non sprecare le tue lacrime. Hai un animo buono e sensibile. Tutti lo sanno. Ti amo con tutto il mio cuore. Vederti piangere mi crea un dolore enorme”.

Alessandro Basciano, Jessica Selassiè in crisi lui la consola/ "Con Sophie chiarirete, magari non subito"

Clarissa ha poi esortato i suoi fan a salvare Jessica dalla nomination sottolineando come la sorella non si meriti questo accanimento: “Jessy non merita tutto questo accanimento anche perché è una ragazza splendida che si dà sempre da fare ed è sempre gentile e disponibile. Le parole di ieri non la rispecchiano proprio”. Dopo le frasi che le sono state rivolte dalla madre della Codegoni, Jessica ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. Jessica ha incassato il colpo con dolore e dicendosi veramente spiazzata, poiché convinta di aver sempre agito con sincerità e senza mai avere un doppio fine, in particolare con Alessandro Basciano.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE 35A PUNTATA/ Delia in lacrime, Jessica massacrata

Clarissa Selassiè tuona contro Sophie Codegoni: “Non farti trasportare…”

Nei giorni scorsi, Clarissa aveva puntato il dito contro Sophie Codegoni. L’ex gieffina non ha nascosto di essere rimasta delusa dal comportamento che la giovane ha avuto nei confronti della sorella: “Ha detto delle cose molto brutte su Jessica in questi giorni”. Sophie si era infastidita per la presenza ingombrante di Jessica nel suo rapporto con Basciano. Sonia Bruganelli aveva difeso Jessica dicendo: “Jessica ci gioca, non credo che voglia mettersi contro”, invece Adriana Volpe si è posta questa domanda: “Sophie e Alessandro si comportano veramente bene nei confronti di Jessica?”. Dallo studio era intervenuta Clarissa sbottando: “Sono molto delusa da Sophie. Mi piace Alessandro, ma ricordati l’amicizia tra le donne, perché dire non la sopporto non è da amica”.

Jessica Selassié in lacrime/ "Spiace che la mamma di Sophie veda malizia è il mio modo di fare"

Clarissa aveva poi rincarato la dose dando un consiglio alla Codegoni: “Non farti trasportare dalle situazioni, perché Jessica ti vuole bene. Non ascoltare Alessandro”. Riferendosi alla sorella Jessica, Clarissa ha specificato: “Lei ha preso le sue distanze da Alessandro, anzi vedo che ha interesse per Barù che adoro, visto che è un figo”. Mentre Sophie ha risposto a Clarissa con queste parole: “L’amicizia è il valore più importante che ho”. A quanto pare, però, non è proprio così. Sophie e Jessica riusciranno a ricucire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA