Jessica Selassiè/ GF Vip: “Se Sophie non fosse mia amica, mi prenderei Basciano!”

Jessica Selassiè ha parlato al Grande Fratello Vip dell’attrazione provata nei confronti di Alessandro Basciano, ex tentatore di “Temptation Island” e fidanzato di Sophie Codegoni, con la quale sta vivendo tuttavia numerosi alti e bassi all’interno della Casa più spiata d’Italia. I litigi tra i due si fanno sempre più frequenti e nelle scorse ore sono volate anche parole grosse tra loro, come documentato da IlSussidiario.net. Non è un mistero che la principessa di origini etiope abbia sempre avuto un debole nei confronti del giovane, entrato da poche settimane nel reality show, tanto che in un primo momento si era instaurato un clima di tensione al GF Vip, in virtù della contesa sentimentale tra lei e Sophie Codegoni.

Fu poi la stessa Jessica Selassiè a dire a Sophie Codegoni che l’influencer non avrebbe dovuto fare passi indietro nel suo rapporto con Basciano e viverlo fino in fondo, senza che questo intaccasse minimamente il loro legame d’amicizia. Un legame che esiste e resiste ancora oggi e in riferimento al quale vanno lette e interpretare le parole dette da Jessica mentre si trovava ai fornelli…

JESSICA SELASSIÈ: “BASCIANO? SE SOPHIE NON FOSSE MIA AMICA…”

Jessica Selassiè, mentre si trovava in cucina con la stessa Sophie Codegoni e con Miriana Trevisan, ha rivelato di essere ancora attratta da Alessandro Basciano, tanto da arrivare ad affermare esattamente quanto segue: “Se Sophie non fosse mia amica, ci lavoravo di più per prendermi Basciano e me lo sarei pure preso, ma visto che è una mia amica… Se non era una mia amica, c*zzo mi fregava. Me lo sarei preso il Basciano, certo che l’avrei preso!”.

Poi, una frase che sembra essere più una stoccata a Sophie per i suoi recenti battibecchi con il bell’Alessandro: “A volte, se qualcosa lo vuoi, devi andartelo a prendere”. Un consiglio o una minaccia?

