Clarissa Selassiè distrugge Manila “La più falsa del GF”/ Lei piange: “Una sconfitta”

Manila Nazzaro nel mirino di un durissimo attacco nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. A far scoccare la scintilla sono le pulizie in Casa, sempre condotte da Manila, ormai vero perno del GF in questo senso. Lei cerca di spiegare il suo punto di vista: “Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare, soprattutto i nuovi, perché noi ci abbiamo messo tanto a creare questo tipo di organizzazione.” In studio però c’è chi non crede alla bontà della Nazzaro: stiamo parlando di Clarissa Selassiè che dopo aver scritto contro di lei un post dai toni molto accesi, la attacca in diretta con frasi altrettanto pesanti.

Manila Nazzaro/ Lite con Federica Calemme e Lulù Selassiè: lacrime e...

“Sono davvero sconvolta perché tu parli male di tutti nella Casa e l’abbiamo visto tutti, non c’è una persona che tu hai risparmiato! – la accusa – Poi vai dalla persona e fai l’angioletto che ti scusi… Non sei la più falsa di questa edizione, nè di quella precedente ma di tutte le edizioni del Grande Fratello! Siamo stufi della tua mania di trovare una scusa per nominare una persona per le pulizie perché è questo quello che fai!” Manila è sconvolta e, dopo aver dato la sua versione dei fatti, scoppia in lacrime, ammettendo che: “Per me, dopo tutto quello che ho fatto, questa è una grande sconfitta!”

