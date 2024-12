Oggi Manila Nazzaro è felicemente sposata con il ballerino Stefano Oradei, ma prima di trovare la sua anima gemella ha vissuto due storie d’amore molto travagliate e intense. Una con l’ex marito e padre dei suoi figli Francesco Cozza, con cui l’ex miss è diventata mamma di Francesco Pio e Nicolas. Manila Nazzaro e l’ex calciatore sono stati insieme più di dodici anni, poi la storia è giunta al termine e lui avrebbe voltato pagina alla svelta.

“Abbiamo rotto perché lui era un’altra persona. Ho scoperto che aspettava un bimbo da un’altra donna tramite i social”, le parole di Manila Nazzaro. La separazione è stata tumultuosa, ma oggi Manila e Francesco cercano di fare del loro meglio per gestire il loro rapporto, anche per il bene dei figli. Tuttavia non sono mancate le tensioni, anche legali, all’interno della coppia, come raccontato più volte da Manila Nazzaro.

Manila Nazzaro, la delusione con l’ex marito Francesco Cozza e la rottura con l’ex fidanzato Lorenzo Amoruso

Dopo Francesco Cozza, Manila Nazzaro si è innamorata di Lorenzo Amoruso. Con l’ex calciatore la showgirl ha vissuto una storia d’amore molto intensa e altalenante. Con l’ex compagno ha partecipato a Temptation Island, un’avventura televisiva che si concluse col lieto fine. Successivamente, tuttavia, i due hanno preso strade diverse e ad incidere furono anche dei problemi di salute di Manila. Insieme hanno superato il dramma della perdita di un figlio durante la gravidanza, ma poi la tensione, nuovi problemi di salute e visioni differenti di vita hanno preso il sopravvento negli anni a seguire.

“Eravamo affiatati ed eravamo affini sotto tantissimi punti di vista”, la versione dell’ex compagno Lorenzo Amoruso su Instagram, “E’ stata lei a prendere la decisione di lasciarsi. C’è stata una discussione futile, degenerata, dove lei si è impuntata su alcune cose e non c’è modo di spostarla da lì. Devo prenderne atto e pensare un po’ a me stesso adesso”, l’amara constatazione dell’ex calciatore.