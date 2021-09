Clarissa Selassié “Flirt con calciatori di Roma, Lazio e Juve”/ “Fidanzatissima ma…”

Clarissa Selassié ha deciso di raccontare alcuni aspetti della sua vita amorosa. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la più piccola delle tre sorelle, durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, ha iniziato parlando di un possibile amore nella Casa: “Qui non mi sto nemmeno trattenendo. Perché ad oggi qui dentro non c’è nessuno che mi piace sul serio. – ha confessato – Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio.” Ha inoltre spiegato che “Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima”.

In merito a questo uomo misterioso col quale si sente ancora fidanzata, ha poi dichiarato: “Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”.

Clarissa Selassié racconta i flirt con alcuni calciatori

Clarissa Selassié, nel corso della sua chiacchierata confidenziale, ha raccontato di avere avuto flirt con alcuni sportivi, in particolare calciatori della Serie A. ”Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…“, ha spiegato lei. Va ricordato che proprio Clarissa ha in precedenza rivelato di essere amica di Andrea Petagna e Fabio Quagliarella. Non ha però fatto i nomi dei giocatori con i quali avrebbe avuto questi flirt raccontati alla Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip. Chissà che Alfonso Signorini non riesca a farseli svelare nel corso della prossima diretta…

