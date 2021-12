Clarissa Selassiè “Ho lasciato il mio fidanzato”/ Scoop al GF: “Si è comportato male”

La 24esima diretta del Grande Fratello Vip regala scoop provenienti non solo dalla Casa ma anche dallo studio. Alfonso Signorini annuncia a Lulù e Jessica Selassiè in Casa di avere uno scoop proprio dallo studio perché lì, al suo fianco, c’è la loro sorellina Clarissa. “Ho saputo che Clarissa, una volta uscita, ha scaricato il suo fidanzato!”, annuncia il conduttore in diretta, lasciando Jessica e Lulù perplesse. Le due ragazze ne chiedono il motivo ed è allora proprio Clarissa a spiegare cos’è accaduto: “Una volta fuori ho scoperto che non si è comportato così bene”.

SELASSIE' VS KATIA RICCIARELLI, SCONTRO GENERAZIONALE AL GF VIP/ "Nostro nome conta"

In Casa le due sorelle la incoraggiano “Povero lui che ci ha perso!”, Jessica poi rincara la dose “Io lo avevo sospettato da sorella maggiore che c’era qualcosa che non andava”. Successivamente, Jessica, chiacchierando in Casa con Francesca Cipriani e Carmen Russo, continua “Io ci avevo visto lungo, gliel’avevo detto”. Il sospetto è, quindi, di un tradimento: “Chissà mia mamma come l’ha presa! Comunque era già una situazione complicata, soprattutto per una ragazza così giovane”, fa sapere ancora Jessica in pubblicità.

