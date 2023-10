Clarissa Selassiè: “Grande Fratello 2023? Sembra una caserma”/ “Giulia De Lellis non ha cultura del cinema…”

Clarissa Selassiè bocca le scelte anti-trash al Grande Fratello 2023

Le dinamiche del Grande Fratello 2023 iniziano a decollare; con il passare delle settimane ogni concorrente sembra prendere coscienza con il proprio ruolo aggiungendo pepe alle circostanze di convivenza e della gara. Tra diatribe, liaison, contestazioni e momenti topici, un’ex volto del reality ha deciso di offrire il proprio giudizio senza particolari peli sulla lingua. Stiamo parlando di Clarissa Selassiè, protagonista del GF Vip 6 e che – come riporta Il Vicolo delle News – non ha speso proprio belle parole per il programma condotto da Alfonso Signorini.

"Anita Olivieri è fidanzata": bomba di Clarissa Selassiè/ "Sta con Edoardo da 10 anni, lui mi ha contattato…"

“In Italia i reality sono fin troppo limitati, in Spagna o in Inghilterra fanno molto peggio; capisco la scelta di voler cambiare onda, ma trovo che porre troppe regole sia controproducente”. Questo il pensiero di Clarissa Selassiè riferito a Fanpage – e riportato da Il Vicolo delle News – che ha poi aggiunto: “Gli stessi concorrenti hanno detto di sentirsi limitati nel linguaggio, negli argomenti da trattare, nel non poter parlare in dialetto. Appena spengono le luci addirittura devono correre a dormire, sembra di stare in una caserma più che in uno show”.

Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, "nuovo format" in arrivo: l'annuncio su Instagram/ Mentre Edoardo Tavassi…

Clarissa Selassiè e la stoccata a Giulia De Lellis: “Meglio dare spazio a chi non ha il suo seguito…”

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Fanpage – riportata dal portale – Clarissa Selassiè ha aggiunto un particolare sul Grande Fratello, seppur legato ad un argomento parallelo. “Personalmente non mi andava di andare al Festival del Cinema di Venezia come Clarissa del Grande Fratello. Non perché mi penta di quell’esperienza o perchè me ne vergogni, ma so che potrei andarci tra uno o due anni ed essere riconosciuta per il mio talento”.

Dopo le piccole stoccate alle dinamiche del Grande Fratello 2023, Clarissa Selassiè – sempre nell’intervista a Fanpage – pare aver bersagliato anche un ex volto del reality: Giulia De Lellis. La frecciatina è arrivata proprio a proposito della sua assenza sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia. “Non volevo finire nel calderone delle polemiche contro gli influencer. Critico i brand che portano al Festival persone che non hanno neanche la cultura del cinema, come ad esempio Giulia De Lellis“. L’ex volto del GF Vip ha poi aggiunto: “Sarebbe bello dare un’opportunità anche a giovani attori o attrici che non hanno il suo stesso seguito”.

Clarissa Selassiè rivendica le sue origini reali/ "Mio nonno era imperatore d'Etiopia. Fiera delle..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA